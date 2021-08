3 Galéria Zdroj: Facebook.com/HZS Pardubického kraje Horor na eskalátore v obchodnom dome! Chlapec skoro prišiel o nohu, FOTO Toto je nepochybne nočná mora každého rodiča malého dieťaťa. Našťastie, statočný otec tohto chlapca zareagoval duchaprítomne a zabránil najhoršiemu. 6. august 2021 MI Zo zahraničia

6. august 2021 MI Zo zahraničia Horor na eskalátore v obchodnom dome! Chlapec skoro prišiel o nohu, FOTO Toto je nepochybne nočná mora každého rodiča malého dieťaťa. Našťastie, statočný otec tohto chlapca zareagoval duchaprítomne a zabránil najhoršiemu.

V českom pardubickom obchodnom dome sa vo štvrtok večer takmer stala tragédia. Malý chlapec sa spolu so svojím otcom viezol na pohyblivých schodoch.

V jednej chvíli sa mu však z neznámych príčin zachytila noha v eskalátore. Stačilo málo a dieťa by prišlo o chodidlo.

Nôž vo vrecku

O prípade informuje na Facebooku Hasičský záchranný zbor Pardubického kraja: „Keď sa otec viezol so svojím synom na eskalátore, chlapcovi sa v pohyblivej časti zasekla topánka,“ píšu pardubickí hasiči.

Je nepochybne veľkým šťastím, že vo štvrtok v Pardubiciach pršalo. Inak by chlapec zrejme nemal obuté gumáky, ktoré otcovi uľahčili záchranu svojho syna. S inou topánkou by to asi tak dobre nešlo.

„Duchaprítomný otec okamžite zareagoval, nožom rozrezal zaseknutú gumáku a vyslobodil synovi nohu.“

Privolaní hasiči už nemali veľa práce. Chlapcovi len nohu chladili, až kým neprišli zdravotníci. Končatina bola pomliaždená a dieťa museli previezť do nemocnice na röntgen. „Uf, sme radi, že táto hrozivo vyzerajúca udalosť má dobrý koniec,“ dodávajú pardubickí hasiči.

Bolo to inak?

V reakcii pod statusom sa vyjadruje mnoho zhrozených rodičov. „Ako je to možné? Eskalátor predsa musí byť postavený tak, aby sa toto nemohlo stať,“ pozastavuje sa jedna čitateľka. Bohužiaľ, ďalšie reakcie potvrdzujú, že aj takéto nehody sa stávajú.

„Môže sa stať čokoľvek. Nikdy by som tomu neverila, keby som na vlastné oči nevidela, ako to raz skoro oskalpovalo jednu ženu, keď na eskalátore spadla," pridáva svoju skúsenosť Anna.

Pavla však píše, že podľa nej to bolo celé trochu inak. Vraj na tých eskalátoroch tiež stála a pribehli aj s priateľom na pomoc. „Otec chlapca bol cudzinec a iba kričal od strachu a lomcoval nohou syna. Gumáku rozrezal hasič v civile, ktorý zareagoval na volanie o pomoc.“

Každopádne, oficiálna verzia hasičov hovorí o hrdinstve otca, nie ich kolegu v civile. Nech už to bolo akokoľvek, mnoho ľudí dodáva, že odteraz sa budú riadiť starým heslom – Každý správny chlap má pri sebe nôž!

Zdroj: Dnes24.sk