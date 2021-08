10 Galéria Zdroj: Facebook.com/Meteo Východ Slovenskom sa prehnalo TORNÁDO! Niekoľko domov ostalo bez strechy! FOTO, VIDEO Počasie opäť ukázalo svoju silu. Tentoraz nevyčíňala voda ale tornádo. 5. august 2021 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska

5. august 2021 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska Slovenskom sa prehnalo TORNÁDO! Niekoľko domov ostalo bez strechy! FOTO, VIDEO Počasie opäť ukázalo svoju silu. Tentoraz nevyčíňala voda ale tornádo.

Na východe Slovenska sa vo štvrtok v podvečerných hodinách začali tvoriť búrky. Jedna z nich vyprodukovala aj tornádo. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Krátko po 17.00 hod. sa východne od Prešova v oblasti Beskydského predhoria vytvorila búrka, ktorá so sebou priniesla aj nebezpečný úkaz. Tornádo spozorovali ľudia pri obciach Čierne nad Topľou, Petkovce a Bystré (okres Vranov nad Topľou).

„Ku kontaktu lievika so zemou došlo na niekoľko sekúnd. Podľa aktuálnych informácii v obci Petkovce tornádo strhlo niekoľko striech a zasahujú tam hasiči," uvádza portál.

Strhávalo strechy

To, že sa Petkovcami prehnalo tornádo a poškodilo niekoľko domov potvrdil pre TASR starosta obce Pavol Hybala. „Bolo vidno, ako sa točí vír a všetko dvíha hore. Plechy zo striech odnieslo možno 100 metrov. Prešlo to len spodnou časťou obce. Trvalo to možno minútu, ale demolovalo to všetko, je tu spúšť,“ povedal starosta.

Podľa jeho vedomostí k zraneniam nedošlo. Kde všade došlo k škodám, zatiaľ nevedel povedať, keďže ešte nestihol prejsť celú obec. Vie o štyroch domoch, z ktorých strhlo strechu úplne, ďalšie tri sú poškodené.

„Nahlásené bolo poškodenie štyroch rodinných domov, ktorým zobralo strechu. Polámané sú stromy, strhané je elektrické vedenie. Cestná komunikácia je neprejazdná,“ povedala pre TASR operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Následky, ktoré tornádo zanechalo v obciach Petkovce a Skrabské sú zachytené na fotkách v priloženej galérii.

Zdroj: Facebook

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk/TASR