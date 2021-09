Zdroj: TASR/AP Hrôzy z Talibanu sa napĺňajú: Mŕtvola zavesená na žeriav priamo na námestí Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban zavesili na hlavnom námestí v meste Herát na západe Afganistanu na žeriav mŕtve telo. 25. september 2021 Zo zahraničia

25. september 2021 Zo zahraničia Hrôzy z Talibanu sa napĺňajú: Mŕtvola zavesená na žeriav priamo na námestí Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban zavesili na hlavnom námestí v meste Herát na západe Afganistanu na žeriav mŕtve telo.

Zdroj: TASR/AP

Wazír Ahmad Seddíqí, ktorý na námestí prevádzkuje lekáreň, uviedol, že boli privezené štyri mŕtve telá, pričom tri telá boli premiestnené na ďalšie námestia v Heráte. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na svedka.

Odsekávanie rúk

Podľa Seddíqího Taliban oznámil, že štvorica bola prichytená pri únose a bola zabitá políciou. Nebolo bezprostredne jasné, či štvorica bola zabitá pri prestrelke s políciou alebo až po zadržaní, píše AP. Taliban sa k tomu zatiaľ nevyjadril.

Jeden z predstaviteľov Talibanu Núrruddín Turábí tento týždeň agentúre AP v rozhovore potvrdil, že islamistická skupina zavedie v Afganistane tvrdé tresty vrátane popráv či odsekávania rúk za krádeže.

Podľa neho sú takéto tresty nevyhnutné pre boj so zločinom. Taliban sa podľa neho zatiaľ nerozhodol, či bude popravovať verejne.

Vraj sa zmenili

Taliban krátko po prevzatí moci v Afganistane vyhlásil, že v krajine opäť zavedie islamské právo šaría. Jeho súčasťou sú tvrdé tresty ako bičovanie, odsekávanie končatín a popravy. Taliban vládol v Afganistane tvrdou rukou v rokoch 1996 až 2001.

„Zmenili sme sa. Povoľujeme používanie televízorov aj mobilných telefónov. Ľudia môžu fotografovať aj nakrúcať videá,“ povedal Turábí, podľa ktorého by mohli občanom povoliť nakrúcať popravy či odsekávania končatín a šíriť ich na sociálnych sieťach. To by podľa neho malo pozitívny účinok v zmysle odradzovania ľudí od páchania trestných činov.

USA zmiernili sankcie

Spojené štáty v piatok ohlásil dve výnimky zo sankcií uvalených na Afganistan s cieľom umožniť prísun humanitárnej pomoci do krajiny ovládanej militantným hnutím Taliban. Informovala o tom agentúra AFP.

Americká vláda, medzinárodné a humanitárne organizácie sa budú môcť vďaka tomu „podieľať na poskytovaní humanitárnej pomoci v Afganistane, ako aj na ďalších aktivitách podporujúcich základné ľudské práva,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva financií USA.

Zmiernenie sankcií zo strany Washingtonu tiež povolí „určité transakcie súvisiace s exportom poľnohospodárskych komodít, liekov a zdravotníckych pomôcok“.

Sankcie voči radikálnemu islamistickému hnutiu Taliban či extrémistickej sieti Hakkání chcú však USA naďalej „uplatňovať a presadzovať,“ zdôraznila Andrea Gackiová z rezortu financií.

Hrozí hladovanie

Ako pripomína na svojej webstránke stanica ORF, Afganistan je už roky odkázaný na medzinárodnú pomoc. Podľa údajov OSN hrozí v krajine hladovanie až polovicu detí mladších ako päť rokov.

Krajina trpí obdobím sucha a od prevzatia moci Talibanom v polovici augusta čelí i hospodárskej kríze. Taliban navyše nemá prístup k finančným prostriedkom Svetovej banky či Medzinárodného menového fondu (MMF) a Spojené štáty financie určené pre afganskú vládu nateraz zmrazili.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR