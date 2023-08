Zdroj: Facebook.com/Jakub Šeps Jakub si vzal ŽIVOT: Úradníka mala k tomu dohnať PREPRACOVANOSŤ Mal len 32 rokov a celý život pred sebou. Jakub si však zvolil kratšiu cestu. Prepracoval sa až na smrť? 11. august 2023 Správy Zo zahraničia

Českom otriasa prípad Jakuba Šepse, ktorý si pred pár dňami siahol na život. Vedúci cestovného ruchu pre Liberecký kraj po sebe zanechal mrazivý list na rozlúčku. Len 32-ročný úradník v ňom opisuje prepracovanosť, vysoké pracovné nasadenie a údajnú šikanu.

Je ťažké uveriť, že v liste sa začína opisovať slovami: „Chlapec zamilovaný do cestovania, objavovania – nových krajín, chutí, vôní, ľudí, rečí, informácií a vlastne skoro všetkých krás, čo svet ponúka. “

Jakub toho viac neuvidí, skočil pod vlak. Informuje o tom český portál Blesk.

Neuveriteľné množstvo nadčasov

Vedúci cestovného ruchu sa v liste často sťažuje na prácu. Tá mu vraj neskončila ani po pracovnej dobe, počas víkendov a ani počas sviatkov: „Prácu som úplne jednoznačne uprednostnil a odsunul do pozadia všetky ďalšie aktivity.“

Šeps sa verejne priznáva aj k tomu, že mal nepreplatených 1177 hodín nadčasov.

Tam to však nekončilo, práca ho dobehla aj v posteli. Jakub v nej často preberal nasledujúce pracovné aktivity, v liste spomína nespavosť.

Chválili ho, ale…

„Mnohokrát som bol chválený, dostával najvyššie odmeny v rámci celého odboru a vždy mi bolo predkladané, aký skvelý a progresívny som zamestnanec. A či sa niekto nad tým tempom pozastavil? Prakticky vôbec,“ stojí v riadkoch.

Nedokázali ho pochopiť?

V liste sa zmieňuje aj o tom, ako chcel zvoľniť a obmedziť svoje pracovné tempo, no vraj sa medzi kolegami nestretol s pochopením: „Pane Šepsi, vy nepôjdete na Asociáciu krajov? To by ste mali… Už si dlho nebol na rokovaní ku Krehkej kráse… To ako nebudete organizovať stretnutie Íček? To už sa nebude tlačiť toľko letákov? A čo máme turistom rozdávať?“

Neskôr sa mu podarilo zamestnať brigádnikov, a keď sa zdalo, že všetko ubralo správnym smerom, prišla podľa neho „zrada“: Do práce sa vrátila jeho bývalá vedúca z materskej dovolenky, ktorú dovtedy zastupoval. Šepsovi následne ponúkli prácu v zoologickej záhrade.

Za jednu noc zošedivel

„Bolel ma z toho celý človek a navyše som si uvedomil, že som si vlastne zničil, ak nie celé, tak určite pol zdravia – atopický ekzém, extrémne vysoký tlak, ktorý si každé ráno musím merať a zobať pilulky, obezita, zuby nie úplne v skvelej kondícii, problém s pečeňou a ďalšie „skvelé“ neduhy prameniace z nervov a veľkého množstva alkoholu,“ píše Jakub, ktorého postihol únavový syndróm. „Tiež som cez jednu noc zošedivel.“ V liste sa ďalej skloňuje šikana a bossing a to vraj z najvyšších miest.

Ľutoval to

„Workoholizmus nie je nikdy správnou možnosťou. Vždy je lepšie sa viac venovať svojmu zdraviu, rodine, priateľom a koníčkom,“ priznáva sa Jakub a svoje zúfalstvo zakončuje ospravedlnením a odkazom pre najbližších: „Nepôjdeme spolu ani do Gruzínska, ani do Arménska ani nikam inam. Tešil som sa, veľmi…“

Krajský úrad Libereckého kraja takéto tvrdenie odmieta. „Celá vec nás nesmierne zasiahla. Jakub sa našiel v práci, ktorú si nad rámec svojich povinností bral domov. Nikdy sa nikomu nezveril, že má nejaké trápenie,“ povedal pre eXtra.cz župan Libereckého kraja Martin Půta. Oddelenie cestovného ruchu zároveň verejne odmieta informácie o tom, že by na pracovisku prebiehala šikana či bossing.

