Česi objavili „NOVÉ CHORVÁTSKO“: Ponúka viac ako len lacné potraviny!

Česi našli novú letnú destináciu, ktorú si mimoriadne pochvaľujú. „Ide o lacnejšiu alternatívu pre dovolenku pri mori – najmä v čase, keď výrazne zdražuje dovolenka v Chorvátsku, kam dlhodobo vyráža na vlastnú päsť najviac českých turistov. Cenový rast v krajine pri Jadrane výrazne priživilo aj tohtoročné zavedenie eura,“ píše magazín Forbes. O akú destináciu ide? Budete možno prekvapení, je to Poľsko.

Viac ako lacné potraviny

Ako pripomína český portál Expats, dovolenkári vyzdvihujú nepreplnené piesočnaté pláže, dobre udržiavané cesty, rozmanité ponuky služieb a príjemnú klímu: „Stereotypy o Poľsku, ako zaostalom národe, ktorý neponúka nič iné ako lacnejšie potraviny a pohonné hmoty, sa postupne vytrácajú, keďže čoraz viac Čechov uznáva jeho pokrok v oblasti infraštruktúry a služieb.“

Nové Chorvátsko a Slováci

Naši susedia pozorne sledujú vývoj cien v Chorvátsku a poukazujú na to, že zavedenie eura „podporilo rast cien“ a infláciu. Aj poľské média si všímajú rozmach turizmu: „Česi majú k poľskému moru bližšie ako kedykoľvek predtým. A využívajú to. Zdôrazňujú, že dovolenka pri Baltskom mori sa v ich krajine stáva veľkým hitom, Poľsko nazývajú ako Nové Chorvátsko“, píše Wyborcza.

Nový letný hit začínajú objavovať aj Slováci. „Minulý týždeň som bol v Tri-City a skutočne je český jazyk počuť častejšie ako pred dvoma rokmi, nehovoriac o časoch pred koronavírusom. V dave počuť aj Slovákov,“ prezrádzil Wojtek.

Čo ponúka Poľsko?

Láka vás Baltické more a okolie? Pripravte sa na to, že tamojšia voda nebude na niektorých miestach taká azúrová, ako napríklad v Chorvátsku či v Grécku. No neznamená to, že je znečistená. Veľkým hitom sú putujúce piesočnaté duny vystrihnuté ako z ďalekej exotickej krajiny, najkrajšie pláže (Świnoujście, Kołobrzeg, či napríklad Dźwirzyno) zábavné parky, nočné kluby či okolitá príroda.

