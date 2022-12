Zdroj: Pexels.com Je to zábavné a neskutočne návykové: Smart domácnosť navyše ŠETRÍ vaše peniaze Smart technológie sa postupne stávajú bežnou súčasťou našich životov. Pomáhajú nám s hlasovým vyhľadávaním, nahrávaním obľúbených seriálov, ale aj zapínaním kúrenia v byte, kým sme ešte len na ceste domov. 17. december 2022 Technológie

17. december 2022 Technológie Je to zábavné a neskutočne návykové: Smart domácnosť navyše ŠETRÍ vaše peniaze Smart technológie sa postupne stávajú bežnou súčasťou našich životov. Pomáhajú nám s hlasovým vyhľadávaním, nahrávaním obľúbených seriálov, ale aj zapínaním kúrenia v byte, kým sme ešte len na ceste domov.

Na tému „inteligentnej“ domácnosti sa v technologickom podcaste operátora 4ka, ktorý nesie názov Čaj o 4tej, zameral Tomáš Krajčík, vedúci oddelenia nepriameho predaja spoločnosti SWAN.

Šikovné zariadenie máte aj vy!

So „smart“ zariadeniami prišiel do kontaktu každý z nás. Najprv si cestu do našich domácností našli smarfóny, neskôr, keď začal internet ovplyvňovať spôsob, akým vnímame domácu zábavu, začali sme si kupovať smart televízory doplnené o množstvo užitočných funkcií. Postupne tak nahradili teletext, tlačený televízny program a priniesli možnosť spätného pozerania, archívu a nahrávania programov. Obyčajná jednoúčelová televízia sa tak stala akýmsi centrom zábavy a zjednodušene môžeme povedať, že aj inteligentnej domácnosti.

Na to, aby smart televízia a aj celá smart domácnosť plnila svoju funkciu, potrebuje internet. Výhodná je optika, no v niektorých prípadoch pomôže aj bezdrôtová technológia LTE.

„V podstate je smart domácnosť veľmi jednoduché automatické prepojenie rôznych prvkov v rámci domácnosti, kde vieme riadiť osvetlenie, kúrenie, spotrebiče… Buď sa to riadi spôsobom nejakej centrálnej jednotky, ktorá je umiestnená povedzme v technickej miestnosti alebo v dnešnej spoločnosti už veľmi napredujúci spôsob, ktorým sú aplikácie. Na konci dňa by mala smart domácnosť šetriť peniaze,“ vysvetlil, čo si pod pojmom smart domácnosť predstaviť, Tomáš Krajčík.

Bezpečnosť na prvom mieste

Keď vynecháme zábavu, ďalším krokom smart domácnosti je bezpečnosť. Tam všetko štartuje pri IP kamerách, ktoré sú napojené na internet a fungujú samostatne. Výhodou je, že IP kameru môžete umiestniť aj do miest, kde je pokrytie bezdrôtovým LTE signálom. Ochrániť tak môže napríklad vašu chatu či chalupu. V prípade, že vaša nehnuteľnosť nie je v dosahu LTE, využiť môžete napríklad aj fotopsace s vlastným zdrojom napájania (batéria) a slotom na pamäťovú kartu.

Keď hovoríme o bezpečnosti v smart domácnosti, šikovným pomocníkom je aj video vchodový zvonček (tzv. doorbell). „Doorbell je unikátny v tom, že okrem ochrany ho vieme využiť aj v bežnom dni. Som doma, príde kuriér, zazvoní, ja si na telefóne pozriem, že prišiel kuriér, ale nemôžem sa dostaviť domov, tak cez hlas odovzdám prostredníctvom tohto doorbell-u informáciu, že mi je to ľúto, no nemôžem sa momentálne dostaviť, aby prišiel inokedy. Má aj funkcie ochrany. Na podobnom princípe ako fotopasca dokáže pri pohybe zaznamenať pohyb nežiadúcej osoby. V prípade nejakého útoku vieme potom spätne dohľadať, kto sa pred naším domom nachádzal a vieme ho identifikovať,“ vysvetľuje Krajčík, ktorý túto možnosť odporúča hlavne majiteľom domov, ktoré nemajú predzáhradku a majú tak voľný prístup priamo k vchodovým dverám.

Ako sa dá vďaka smart domácnosti ušetriť? „Smart domácnosť je unikátna v tom, že dokážeme nasadiť jednotlivé sieťové prvky do všetkého. Aby som nehovoril vo všeobecnosti, poviem to na príklade. Nasadím si prvok na kúrenie a nasadím si prvok na žalúzie. Nastavím si vykurovanie v miestnosti na 23 stupňov a idem spokojne do práce. Na obed sa mi slnko oprie do okna, žalúzie na základe snímača dokážu identifikovať zvýšenú svietivosť a vyklopia sa tak, aby slnečné lúče prenikali do miestnosti a stiahne sa teplota z môjho radiátora. Takto dochádza k šetreniu. Na takomto princípe funguje inteligentná smart domácnosť, ktorá šetrí peniaze,“ vysvetľuje Tomáš Krajčík, vedúci oddelenia nepriameho predaja spoločnosti SWAN.

Futuristická domácnosť

Už štandardným prvkom modernej smart domácnosti sú hlasoví asistenti ako Amazon Alexa, Google Home, Apple HomePod a podobne. Vieme ich využiť takmer na všetko. „Je to na ľuďoch, či chcú mať doma futuristické ovládanie svojich žalúzií, kedy prídu domov a povedia ´Alexa, zdvihni žalúzie!´, alebo teda zostanú verní aplikácii,“ približuje Krajčík.

Počet spotrebičov, ktoré pribúdajú do možnosti ovládania hlasovým asistentom, každým dňom narastá. Ktorý z takýchto prístrojov prekvapil Tomáša Krajčíka? „Čo ma prekvapilo? Možno smart kávovar. Akurát nesmieme zabúdať na jednu vec, že tú vodu do kávomatu žiadna aplikácia nenaleje,“ dodáva s úsmevom a pokračuje: „Keby som rozmýšľal nad smart domácnosťou, pozriem sa na to tak, že čo je pre mňa absolútne najdôležitejšie. U mňa je to napríklad bezpečnosť rodiny a majetku, potom spotreba, aby som vedel ušetriť, potom je tam nejaká zábava. Určite by som šiel za nejakým odborníkom.“

Viac o tom, ako si urobiť smart domácnosť, sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast Čaj o 4tej si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk