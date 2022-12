Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Bojujete s výpadkami internetu? Skúste premiestniť WiFi router na SPRÁVNE miesto! Kvalitu internetu v domácnosti ovplyvňuje množstvo faktorov. Medzi tie najzásadnejšie patrí správna pozícia vášho WiFi routeru. 10. december 2022 Technológie

Nebudeme preháňať, keď povieme, že dnes žijeme v dobe dátovej. Internet nás sprevádza na každom kroku. Na cestách máme vo vrecku telefón s mobilnými dátami, po príchode domov si zase chceme užiť kvalitné a rýchle pripojenie.

Aký internet si vybrať do bytu či do domu? Je 1 Gbit/s internet zbytočný luxus? A kam umiestniť WiFi router vo svojej domácnosti?

Na odpoveď na všetky tieto otázky sa v technologickom podcaste operátora 4ka, ktorý nesie názov Čaj o 4tej, zamerala Lucia Marešová, vedúca priameho predaja v spoločnosti SWAN.

O tom, že na voľbu správneho poskytovateľa internetu je potrebné myslieť už pri kúpe bytu v novostavbe, sme sa pozreli v jednom z našich predošlých článkov. „Už v tom úvode, kedy si človek vyberá lokalitu, treba zvažovať aj toto ako parameter. Je to také ťažítko misky váh, ktoré by určite malo zavážiť práve aj pri výbere nehnuteľnosti,“ dáva za pravdu Lucia Marešová.

Aká je tá správna rýchlosť?

Dôležitosť internetu postupne rástla. Zatiaľ, čo najskôr išlo o akýsi prostriedok zábavy, pandémia z neho spravila nevyhnutnú súčasť našich životov. Dá sa povedať, že dnes ľudia stavajú internet do rovnako dôležitej pozície ako elektrinu, vodu alebo plyn. „Zo skúseností len poviem, že veľakrát, keď vypadne internet, je to väčšia pohroma, ako keď človek nemá nejakú tepú vodu na chvíľku alebo plyn. Bez toho sa skôr zaobídu ľudia, ako práve bez toho internetu,“ dodala Marešová.

Aká rýchlosť bude pre nás tá správna? Nasimulovať si môžeme príklad rodiny, v ktorej obaja rodičia potrebujú pripojenie na prácu z domu. Majú dve deti, ktoré pravidelne využívajú sociálne siete a celá rodina si večer pozrie film na Netflixe. V tomto prípade by Lucia Marešová odporučila Internet L od SWAN-u s rýchlosťou do 800 (Mb/s).

V druhom príklade máme aktívneho hráča online hier, ktorý vyžaduje vysokú rýchlosť pripojenia. Jeho partnerka pravidelne pracovne odosiela veľké objemy dát, a tak potrebuje vysokorýchlostný internet aj ona. Ak ste sa v našom vzorovom príklade našli, mali by ste siahnuť po balíku Internet XL od SWAN-u, ktorý ponúka rýchlosť až do 1 Gbit/s.

Čo tak gigabitový internet?

Niektorí zákazníci sa možno pýtajú, či pre nich nie je rýchlosť 1 Gbit/s prehnane veľa. „Nepovedala by som, že je to zbytočné alebo veľa. Zase závisí od toho, na čo tá domácnosť internet využíva. Dnes sa presúva veľmi veľa vecí do online sveta. Predstavme si nejakú štvorčlennú domácnosť, kde naozaj všetci štyria sú zavesení na internete. Nebodaj ešte majú nejaké prídavné domáce spotrebiče pripojené na WiFi, večer sledujú cez Netflix nejaké filmy a niekto posiela obrovský súbor dát, tak v tomto prípade si myslím, že je to využiteľné a určitá garancia, že to pripojenie nezlyhá, a teda všetky aktivity, ktoré vykonávam na internete, mi pôjdu bez problémov,“ vysvetľuje Lucia Marešová, vedúca priameho predaja v spoločnosti SWAN.

Správne umiestnenie routeru

Takmer každý z nás už riešil, kam umiestniť WiFi router. Marešová radí, kde by sa mal nachádzať: „Zákazníkom odporúčame, aby naozaj ten router umiestňovali do centrálnej časti bytu alebo nehnuteľnosti. Ideálne vo výške pása. V podstate im to zaručí, že signál sa bude rovnako šíriť do celého bytu. Možno upozorním, že naozaj tie ´anténky´ na routeroch nie sú iba dekorácia. Slúžia aj na to, aby sa ten signál šíril správnym smerom. Treba si ich natočiť konkrétne na smer, ktorý potrebujem. Tým pádom by sme mali mať zabezpečený naozaj rovnaký signál v celom byte.“

Vyvarovať by sme sa mali aj základných chýb, ktorých sa zákazníci často dopúšťajú: neumiestňovať router do skrine alebo vzdialenej technickej miestnosti a ani ho neinštalovať vysoko k stropu.

Keď už sme začali tému WiFi routerov, poďme sa pozrieť na parametre, na ktoré by sme pri ich výbere mali myslieť. Podľa Marešovej si treba v popise zariadenia pozrieť, aké maximálne prenosové rýchlosti router podporuje: „Nemôžem si objednať internet 300 Mb/s a mať router, ktorý znesie iba 50 Mb/s rýchlosť.“

Viac o internete na doma sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast Čaj o 4tej si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

