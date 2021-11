Zdroj: TASR/Jakub Popelka Je tu LOCKDOWN pre NEZAOČKOVANÝCH, dostavajú stopku: Povinné testovanie 2x do týždňa! Vláda schválila nový COVID automat, ktorý zavádza prísnejšie protipandemické opatrenia. Dnes o 14:57 ELA Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Nová verzia COVID automatu

Nová verzia COVID automatu od pondelka (22. 11.) sprísni podmienky najmä pre ľudí nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok ho odobrila vláda. Materiál sa však má podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ešte v nasledujúcich týždňoch upravovať podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Automat zaviedol nový režim OP, teda kompletne zaočkované osoby alebo tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Materiál má znamenať „regionálny lockdown pre nezaočkovaných“.

Jednotlivé opatrenia do praxe majú zaviesť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vstup do zamestnania

Vstup do zamestnania v zelených a oranžových okresoch má byť bez obmedzení. V červených, bordových a čiernych okresoch má platiť režim OTP. V bordových a čiernych okresoch sa má tiež obmedziť otváracia doba neesenciálnych obchodov od 5.00 do 22.00 h.

Pre hromadné podujatia má platiť pre režim OP 200 ľudí v červenej farbe, 100 ľudí v bordovej farbe a 50 ľudí v čiernej farbe. Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení.

Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí. Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.

Nákupné centrá

Nákupné centrá majú byť otvorené pre režim OP bez ohľadu na farbu okresu. Pre základný režim a režim OTP majú byť otvorené len v zelených a oranžových okresoch.

V okresoch v zelených a oranžových farbách má platiť rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriéri. Pre červené, bordové a čierne okresy má byť povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do dvoch metrov.

Nový covid automat, ktorý pre zlú pandemickú situáciu dnes (18. novembra) schválila vláda, výrazne sprísňuje pravidlá pre neočkovaných.

Lockdown pre nezaočkovaných

„Je to lockdown pre nezaočkovaných,“ uviedol po skončení rokovania premiér Eduard Heger (OĽaNO). Predseda vlády uviedol, že v nových pravidlách sú zrovnoprávnení očkovaní a prekonaní, budú môcť chodiť do neesenciálnych obchodov a nebudú sa musieť testovať. Zvýhodnené sú teda iba dve skupiny ľudí.

Tí sú podľa jeho slov momentálne najviac ohrození. Nezaočkovaní ľudia sa na vstup do práce budú musieť dvakrát do týždňa testovať. Hromadné podujatia budú podľa neho len pre zaočkovaných.

Vláda verí, že dočasné prísnejšie opatrenia budú platiť tri týždne, potom sa situácia pre očkovaných uvoľní.

Ako premiér v úvode vysvetlil, situácia je veľmi zlá v nemocniciach. Lekári sa podľa jeho slov, žiaľ, musia rozhodovať, komu pomôcť a komu nie. Vláda preto aktuálny nový covid automat zavádza dočasne, aby sa stabilizovala kritická situácia v nemocniciach.

Pokuty pre prevádzky

Minister zdravotníctva povedal, že aj zaočkovaní budú v určitých oblastiach obmedzení, čo vládu mrzí.

Vladimír Lengvarský vyzval ľudí, aby v prípade, že im v prevádzkach nikto neskontroluje covid pasy, sa dožadovali kontroly, nech vedia, že sú v bezpečnom prostredí.

„Súčasná epidemiologická situácia ohrozuje zdravotnícky systém ako taký a poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj iným, ako ‚covidovým‘ pacientom, pripomenul minister. Priznal, že epidemiologické čísla nútia k sprísneniu opatrení aj voči tým, ktorí boli zodpovední a nechali sa zaočkovať. "Veríme, že to pochopia, že my všetci to pochopíme a budeme opatrenia dodržiavať,“ povedal Lengvarský, ktorý nabáda aj k tomu, aby ľudia dbali na realizáciu, prípadne vynútenie rešpektovania pravidiel.

„Ak budete v reštaurácii, kde vás neskontrolujú, žiadajte, aby ste boli skontrolovaní, žiadajte, aby ste boli v bezpečnom prostredí a aby sme si boli istí, že opatrenia už nebude nutné ďalej sprísňovať,“ zdôraznil minister zdravotníctva.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) povedal, že prevádzkovatelia budú mať povinnosť kontrolovať potvrdenia o očkovaní a prekonaní. Ak to robiť nebudú, hrozí im pokuta až do výšky 5-tisíc eur. Pri opakovanom porušovaní pravidiel môže podľa Mikulca prísť až k uzavretiu prevádzky.

Minister obrany Jaroslav Naď apeluje na ľudí, aby sa dali zaočkovať a minimalizovali svoj pohyb na nevyhnutnú mieru.