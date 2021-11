Zdroj: Facebook.com/SMER - SD Fico: Zaočkovaní budú behať po obchodoch, zdraví sedieť doma pred telkou? Čisté MEŠUGE! Vláda prijala nelogické opatrenia. Myslí si to šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že postavenie ľudí musí byť z hľadiska práva rovnaké. 18. november 2021 ELA Zo Slovenska

18. november 2021 ELA Zo Slovenska Fico: Zaočkovaní budú behať po obchodoch, zdraví sedieť doma pred telkou? Čisté MEŠUGE! Vláda prijala nelogické opatrenia. Myslí si to šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že postavenie ľudí musí byť z hľadiska práva rovnaké.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico skritizoval nové opatrenia, ktorá prijala vláda.

Nelogické opratrenia

Sú podľa neho nelogické – opakuje, že očkovaní ľudia môžu vírus šíriť a aj sa nakaziť, pričom o tom nemusia vedieť. Predseda Smeru preto nerozumie, prečo do obchodov nevpustia aj neočkovaných ľudí s platnými PCR testami.

„Poviem to obrazne…Podľa toho, čo dnes vláda prijala to vyzerá tak, akoby pred rokovaním tam nabehli zástupcovia farmafiriem a porozdávali ministrom obálky,“ uviedol Fico s tým, že tlačením na očkovanie to vyzerá tak, akoby vláde išlo iba o zvyšovanie profitu farmaceutických firiem.

Zrovnoprávnenie očkovaných a tých, ktorí prekonali covid, dali nabok nezaočkovaných. Tí sa „nikam“ nedostanú. "Je pravda, že zaočkovaný človek môže dostať a roznášať covid? Je. Kto je teda v danom okamihu najbezpečnejší? No ten, kto má dobrý test,“ argumentoval Fico.

Človek s negatívnym PCR testom, bez ohľadu na očkovanie, je podľa neho stokrát bezpečnejší ako zaočkovaný, ktorý ten covid môže roznášať.

Mešuge

Opatrenia sa majú prijímať na ochranu ľudí, nie na zvyšovanie očkovanosti. „Očkovanie nie je cestou z pandémie,“ hovorí Fico. Postavenie ľudí musí byť z pohľadu práva rovnaké. Akékoľvek iné rozhodnutia sú segregačné a protiústavné.

Vláde vyčíta, že štát sa nestará o pozitívne testovaných bez lekárskej pomoci a ľudia ostanú len tak sedieť doma, kým sa im stav nezhorší a neskončia v nemocnici. Napríklad liečivami zadarmo alebo konzultáciou u lekára. To by podľa Fica pomohlo znížiť mieru zaťaženosti nemocníc.

„Ak sa zhodneme na tom, že očkovaný covid môže dostať a môže ho šíriť, a my ho voľne necháme chodiť po obchodnom centre, no tak bude veselo šíriť covid. A ten, čo má dobrý PCR test, bude doma pozerať televízor. Mimo! Mešuge!,“ zhodnotil Fico.

„Len hlupák neprizná chybu. Je evidentné, že očkovanie nie je jediná cesta z pandémie,“ uviedol Fico a argumentoval krajiny s najvyššou zaočkovanosťou, ktoré naďalej bojujú s vysokým počtom nakazených a pacientov na lôžkach. Nové opatrenia chce Smer-SD napadnúť na Ústavnom súde (ÚS) SR.

Vláda prijala vo štvrtok nové znenie COVID automatu a podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Nezaočkovaní budú môcť chodiť do tzv. esenciálnych obchodov, nebudú môcť chodiť do nákupných centier ani na hromadné podujatia.