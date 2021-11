Zdroj: www.pixabay.com Niektoré okresy zrazu potrebujú VIAC zaočkovaných: Prečo sa im ŽOLÍK vzdialil? Opatrenia sa sprísňujú po celej krajine a vykúpením pre okresy sa stáva žolík v podobe zaočkovanosti osôb 50+. Údaje v COVID automate sa však prednedávnom záhadne zmenili. 18. november 2021 Jakub Forgács Zo Slovenska

18. november 2021 Jakub Forgács Zo Slovenska Niektoré okresy zrazu potrebujú VIAC zaočkovaných: Prečo sa im ŽOLÍK vzdialil? Opatrenia sa sprísňujú po celej krajine a vykúpením pre okresy sa stáva žolík v podobe zaočkovanosti osôb 50+. Údaje v COVID automate sa však prednedávnom záhadne zmenili.

Niektoré okresy Slovenska si už brúsili zuby na žolíka, ktorý by aj v zhoršujúcej sa pandemickej situácii znamenal zmiernenie opatrení o jeden stupeň. Podarilo by sa to vtedy, ak by zaočkovanosť osôb 50+ v danom okrese prekročila 65%.

Na webe korona.gov.sk však prekvapili údaje, ktoré niektorým okresom potrebný počet zaočkovaných osôb z týždňa na týždeň dokonca zvýšili. Ako je to vôbec možné, že zrazu niekde treba zaočkovať ľudí viac?

„Analytici upravili metodiku, aktuálne už používajú údaje zo Štatistického úradu SR v roku 2020, podľa ktorých sa mierne zvýšil počet osôb nad 50 rokov. Preto pri niektorých okresoch vzrástol aj chýbajúci počet osôb do naplnenia kritéria na udelenie žolíka,“ uviedol pre spravodajský portál Dnes 24 komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR

„U tých okresov, ktoré už žolíka (žolíkov) získali podľa pôvodných čísel, ostávajú pridelené žolíky v platnosti,“ dodáva komunikačný odbor MZ SR.

ilustračné foto

