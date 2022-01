Zdroj: pixabay.com Je tu NAJDEPRESÍVNEJŠÍ deň v roku! V čom je Modrý pondelok iný od ostatných? Modrý pondelok je všade vo svete známy ako najdepresívnejší deň v roku. Dôvodov, že dnešok má nie príliš vábny prívlastok, je niekoľko. Od peňazí až po počasie. 17. január 2022 ELA Magazín

17. január 2022 ELA Magazín Je tu NAJDEPRESÍVNEJŠÍ deň v roku! V čom je Modrý pondelok iný od ostatných? Modrý pondelok je všade vo svete známy ako najdepresívnejší deň v roku. Dôvodov, že dnešok má nie príliš vábny prívlastok, je niekoľko. Od peňazí až po počasie.

Vianočná eufória opadla, peňaženky a účty sú po sviatkov vyplienené, vonku je sychravo a všetko pracovné sa vracia do starých koľají. Aj s tými novoročnými predsavzatiami, napríklad s chudnutím od nového roka, nie a nie začať. Dôvod na melanchóliu či depresiu?

Niektorí psychológovia sú presvedčení, že práve v januári je „najdepresívnejší deň roka“, ktorý nazvali Blue Monday (modrý pondelok).

Modrý pondelok vychádza vždy na tretí pondelok v mesiaci január, čo tentoraz pripadlo na dnes, 17.1. Pondelky ale všeobecne nebývajú práve najobľúbenejšie dni v týždni.

Čo je modrý pondelok?

S pojmom „modrý pondelok“ prišla skupina psychológov v roku 2005 a považuje sa za deň, kedy sa cítime v roku najhoršie. Modrý pondelok nie je vedecký dokázaný, ale psychológovia, ktorí s ním prišli, zohľadnili množstvo faktorov, kedy sa cítime najhoršie – vplýva na nás počasie, stav peňaženky po predvianočných nákupoch, dlhy či pôžičky, ktoré si ľudia zobrali na sviatky a uvedomenie si ich splácania či nedostatok motivácie.

Aký má vzorec?

Modrý pondelok vznikol v roku 2005 a stojí za ním firma Sky Travel, ktorá k nemu prišla vďaka vzorcu. Vytvoril ho Dr. Cliff Arnall z Cardiffu a prvýkrát sa najdepresívnejší deň roka pripomínal 24. januára 2005.

Okolo tohto dňa však existuje niekoľko pochybností, keďže správa o ňom bola publikovaná pod spomínaným menom Cliff Arnall, ktorý bol profesorom Cardiffskej univerzity. Podľa niektorých dostupných informácií mu spoločnosť zaplatila, aby sa pod to podpísal, a univerzita sa neskôr dištancovala od tohto pána s vyjadrením, že už dávno nie je ich zamestnancom.

Britská cestovná kancelária vyhlásením tohto dňa prišla so šikovným marketingom: ľudí lákala na kúpu zájazdov tak, aby začali snívať a premýšľať o dovolenke.

Psychológ Cliff Arnall na výpočet najdepresívnejšieho dňa roka použil vzorec v tvare zlomku:

[W + (D-d)] x TQ

M x Na

kde v čitateli sú údaje: W – počasie, D-d znamenajú dlhy, ktoré človek na seba prevzal pred sviatkami, mínus reálna schopnosť platiť ich ešte do budúcej výplaty, T je čas, ktorý uplynul od Vianoc, Q nad T-čkom znamená čas, ktorý prešiel od novoročných predsavzatí;

– počasie, znamenajú dlhy, ktoré človek na seba prevzal pred sviatkami, mínus reálna schopnosť platiť ich ešte do budúcej výplaty, je čas, ktorý uplynul od Vianoc, nad T-čkom znamená čas, ktorý prešiel od novoročných predsavzatí; v menovateli sú údaje: M ako nedostatok motivácie a Na znamená potrebu konať.

Nešťastný deň?

V slovenskom, moravskom a českom prostredí existovala povera, že pondelok je nešťastný deň pre začiatok určitých pracovných činností. V Česku bol modrý pondelok zakazovaný už v 16. storočí, ale napríklad medzi krajčírmi pretrval až do 20. storočia.

Čo dodať na záver? Tí, ktorí sa však v tento deň naozaj necítia dobre, sa podľa denníka The Sun môžu napríklad venovať aktivitám, ktoré ich pred depresívnou náladou ochránia: Stretnúť s priateľmi, zájsť na prechádzky do prírody či navštíviť rodinu, depku minimalizovať pohybom, vhodnou stravou a dostatkom spánku. Alebo si len povedať, že celé je to s „modrým pondelkom“ blbosť…

