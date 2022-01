Zdroj: pixabay.com Numerologička Lívia o roku 2022: Čo prinesie číslo 6 do politiky, vzťahov a lásky? Čo nám prinesie nový rok? Známa numerologička Lívia prezradila, na čo sa máme pripraviť a čomu sa vyvarovať. 1. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

1. január 2022 Monika Hanigovská Magazín Numerologička Lívia o roku 2022: Čo prinesie číslo 6 do politiky, vzťahov a lásky? Čo nám prinesie nový rok? Známa numerologička Lívia prezradila, na čo sa máme pripraviť a čomu sa vyvarovať.

Čo nám prinesie rok 2022 a čo môžeme od neho očakávať z pohľadu numerológie? Bude to rok výziev, lásky, hojnosti alebo smútku? Známa numerologička Lívia prezradila pre Dnes24, aký by mal byť tento rok.

Čo sa ukrýva za číslami?

„Rok 2022 obsahuje tri dvojky a jednu nulu. Dvojky z numerologického hľadiska znamenajú plodnosť, pohyb, vzostup alebo prírastok. Môžete teda dúfať v úspech, pokrok, napredovanie a rast. Počas celého roka treba dbať na to, aby sa vytýčené ciele dotiahli do úspešného konca. Nestačí len prvopočiatočné nadšenie, dôležitá je hlavne dôslednosť, vytrvalosť a trpezlivosť, ktorá ale bude ľuďom počas roka chýbať,“ vysvetlila numerologička Lí­via.

Nula podľa jej slov neznamená nič, je to číslo rezignácie a negácie, pričom symbolizuje najnižší bod, a ako ďalej vysvetľuje, „znamená koniec a patrí ľahostajným ľuďom, ktorí nemôžu nič získať, no ani stratiť.“

„Našťastie, v roku prevládajú dvojky a tie sa postarajú o prevahu pozitívnych energií. Ten, kto ale uprednostní ľahostajnosť a nečinnosť, nemôže očakávať úspešný rok,“ varuje Lívia.

Vo vibrácii čísla 6

Celý rok 2022 sa bude niesť vo vibrácii čísla šesť. „Patrí medzi pozitívne čísla. Symbolizuje splnené túžby, vyrovnanosť, hlboký zmier, spokojnosť, prepojenie protikladov, integráciu a harmóniu. Je číslom úrody a plodnosti,“ vysvetľuje Lívia.

„Energia vibrácie šestky motivuje ľudí k tomu, aby sa spájali a vytvárali rôzne spolky, kluby, zväzky a spoločenstvá. Tieto snahy budú prevládať celosvetovo. Väzby a vzťahy, ktoré sú narušené a pri troche snahy podarí opätovne spojiť,“ prezrádza numerologička.

Politika a láska

Podľa jej slov individualizmus ustúpi do úzadia a začnú sa vytvárať dvojice, nové rodiny a spoločenské zoskupenia. „Budú sa podpisovať nové zmluvy a dohody, malé aj veľké. Diplomacia bude mať plné ruky práce, aby dokázala urovnať zbytočné celosvetové spory. Ľudia túžia po láske, kráse, duševnej pohode a preto sa pomaly odvrátia od deštruktívnych energií, informácií a ľudí,“ vysvetľuje Lívia.

Vzťahy v roku 2022

Nový rok vidí ako obdobie, ktoré je vhodné na riešenie vzťahov. „Tie, ktoré stagnujú, môžu zaniknúť alebo nabrať nový smer. Je nutné urobiť si poriadok vo všetkých medziľudských vzťahoch a prikloniť sa k tým, ktoré vás nevyčerpávajú a sú prínosom aj pre druhú stranu,“ dodáva.

„Ak sa človek zamiluje, zažije takú lásku, o ktorej sa mu ani nesnívalo. Nastáva ideálne obdobie na zásnuby, výdaj a založenie si rodiny,“ opisuje numerologička.

Rozum aj cit by mali byť podľa jej slov v rovnováhe. No zároveň prízvukuje, že to dokážeme len vtedy, „keď sa naučíme komunikovať a budeme riešiť problémy priebežne.“

Práca v roku 2022

Čo nám prinesie rok v rámci kariéry? Numerologička má pre nás výborné správy. „Počas roka môžete postúpiť v zamestnaní, prípadne si vylepšíte príjem alebo konečne zúročíte svoje schopnosti, vedomosti a šikovnosť.“

A odporúča, ako svoju prácu ešte viac posunúť vpred. „Zorganizujete si svoj profesionálny život, nájdete spôsob ako zarobiť viac a ako speňažiť váš talent. Môžete počítať aj s novými pracovnými ponukami, nečakanými príležitosťami, a to hlavne vďaka svojim vlastným kontaktom. Príde vám viac ponúk naraz a v taký čas je najlepším poradcom naša intuícia,“ dodáva Lívia.

Zdravie v roku 2022

Pozor by sme si však podľa slov numerologičky mali dať na menšie úrazy a nehody. „Zvážte svoje kroky, aby ste zbytočne neriskovali. Pandémia sa oslabuje, ustupuje, ďalšie mutácie budú slabšie. Mnohí majú dobre nastavenú imunitu, takže niet dôvodu na strach a obavy. Dôležité je si udržať psychickú stabilitu, vyhýbajte sa zbytočnému stresu a dbajte o svoje duševné zdravie,“ radí Lívia.

No pozor, varovanie!

Numerologička Lívia však varuje: „Počas roka sa naučte zvládať svoje sklony ovládať a riadiť každého naokolo. Rovnako však pozor na manipulátorov, ktorí sa pokúsia zatiahnuť vás do svojich intríg. Zbavte sa cynizmu, irónie a rôznych iných negatívnych energií.“

V roku 2022 by sme sa mali čo najviac ovládať a kontrolovať. „Nedovoľte zlu, aby ovládlo vašu myseľ, dušu a city. Neidealizujte si žiadne vzťahy, to vás totiž môže priviesť do problémov,“ varuje na záver.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk