9. september 2023 Magazín JEDNO znamenie zverokruhu je NAJVZÁCNEJŠIE: Ste to vy alebo vaši blízki? Existuje znamenie zverokruhu, ktorým sa môže pochváliť malé percento ľudí. Toto znamenie je totižto jedinečné. Má ho najmenej ľudí na svete.

Koľkých vášnivých či nebojácnych Levov poznáte vo svojom okolí či v rodine? A čo predstaviteľov znamenia Panny, ktorí vynikajú svojou poriadkumilov­nosťou? Určite ich bude hneď niekoľko. Možno o tom neviete, ale zverokruh ukrýva jedno vzácne astrologické znamenie. Prečo? Má ho totiž aktuálne najmenej ľudí na svete.

„Všetkých 12 znamení zverokruhu prichádza so súborom jedinečných osobnostných čŕt. No jedno z nich je výnimočnejšie“ píše Reader's Digest. Ktoré to je?

Najvzácnejšie

„Najmenej pôrodov je v januári a februári, vďaka čomu je Vodnár najvzácnejším znamením zverokruhu,“ vysvetľuje astrologička Lisa Stardustová. Podľa astrologičky sú ich nositelia „jedineční myslitelia zverokruhu, ktorí sú považovaní za inovátorov a pôvodcov nových myšlienok.“

Zdroj: Dnes24.sk