Prečo sú častejšie vysoko INTELIGENTNÍ ľudia bez partnera? Majú na to 6 dobrých dôvodov

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sú niektorí ľudia radšej sami? Nemusia to byť hneď čudáci či tí, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Patria k nim aj vysoko inteligentní ľudia s dobrým postavením či spôsobmi. Prečo sú častejšie bez partnerov?

1. Filozofovanie má pravidlá

Vysoko inteligentní ľudia s radosťou skúmajú zložité myšlienky, ponárajú sa do mnohých tém. Je teda málo pravdepodobné, že sa do takýchto úvah pustia v spoločnosti. „Toto je prvý dôvod, prečo sú vysoko inteligentní ľudia radšej sami. Samota im poskytuje pokojný priestor, potrebujú ho na to, aby sa mohli venovať svojim intelektuálnym aktivitám. Len vtedy im najlepšie funguje myseľ, nič neprerušuje tok ich vlastných myšlienok,“ informuje Hack Spirit.

2. Sú emocionálne sebestační

Zatiaľ, čo niektorí ľudia sa v ťažkých chvíľach spoliehajú na oporu, nadpriemerne inteligentní ľudia k tomu nepotrebujú spriaznenú dušu alebo niekoho, kto im porozumie či pomôže. Sú to jednotlivci, ktorí sa spoliehajú len na seba, veria svojim schopnostiam a majú silný pocit emocionálnej sebestačnosti: „Nepotrebujú od niekoho toľko pomoci, obdivu alebo lásky – aj keď si to, samozrejme, stále vážia. Je to vďaka hlbokému porozumeniu.“ Oceňujú samotu a vidia v nej akési prostredie na spracovanie svojich pocitov.

