Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 Často ich obviňujú z NEVERY: Tieto 3 znamenia myslia na zadné vrátka! Astrológovia poznajú najnevernejšie znamenia zverokruhu. Viete, ktoré sú to? 13. august 2023 Magazín

Zatiaľ, čo niektorí partneri nedajú na svoje polovičky dopustiť, iní rýchlosťou blesku dvíhajú kotvy alebo sa tajne obzerajú po ďalšom objatí. Prečo je to tak? Astrológovia veria, že znamenie, v ktorom ste sa narodili, vplýva na vašu sexualitu. Ktoré sú najnestálejšie? Je to táto trojica znamení.

Škorpión

Patria medzi najkomplikovanejšie znamenie zvieratníka. Je to je citeľné aj v prípade známostí. „Ľudia narodení v znamení Škorpióna sú známi svojou vášnivou povahou a vysoko nabitými emóciami. Okrem toho im vládne Pluto, planéta spojená so sexom a metamorfózou. To znamená, že sú pre nich príťažlivé také sexuálne zážitky, ktoré sú fyzicky aj emocionálne intenzívne,“ píše AstroHelp.

Fyzické uspokojenie vnímajú ako potrebu, ktorú musia za každú cenu naplniť. No to nie je všetko, často sú veľmi impulzívni a chcú mať vo vzťahu posledné slovo.

Ktoré ďalšie astrologické znamenia sú najviac neverné? Nájdete na druhej strane.

