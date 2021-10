Zdroj: TASR/AP Kampaň je plná nervozity: Babiš pripustil odchod z politiky, ak by mal skončiť v opozícii Český premiér Andrej Babiš v pondelok pripustil, že ak by jeho hnutie ANO skončilo po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v opozícii, z politiky pravdepodobne odíde. 5. október 2021 Zo zahraničia

5. október 2021 Zo zahraničia Kampaň je plná nervozity: Babiš pripustil odchod z politiky, ak by mal skončiť v opozícii Český premiér Andrej Babiš v pondelok pripustil, že ak by jeho hnutie ANO skončilo po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v opozícii, z politiky pravdepodobne odíde.

Súčasný premiér Andrej Babiš zopakoval, že na vytvorení koalície je schopný dohodnúť sa s kýmkoľvek okrem Pirátov. „Keby sme mali skončiť v opozícii, z politiky by som odišiel,“ uviedol Babiš v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1, píše spravodajský portál Novinky.cz.

Prezidentom byť nechce

V takom prípade by ho nelákal ani prezidentský post. „Už som unavený z neustáleho hádania sa v politike. Prezidenta robiť nechcem,“ doplnil predseda vlády.

Český premiér v pondelok priznal, že kúpil 16 nehnuteľností vo Francúzsku za takmer 400 miliónov korún, ktoré si podľa zistení svetových investigatívnych novinárov poslal cez svoje offshorové firmy.

To, že by však nejaké nehnuteľnosti alebo offshory vlastnil, pre spravodajský server Novinky.cz poprel. K tejto kauze sa znova vyjadril aj v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1, pričom pochybnosti okolo nákupu opäť odmietol a zopakoval, že vtedy ešte nefiguroval v politike.

ANO má šance

Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne by podľa predvolebného prieskumu z 3. októbra zvíťazilo Babišove hnutie ANO so ziskom 27,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Spolu a po nej koalícia Pirátov a Starostov a nezávislých (STAN). Vládna Česká sociálnodemokra­tická strana (ČSSD) by sa do dolnej komory parlamentu nedostala.

Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať v piatok a sobotu – 8. a 9. októbra.

Emócie a nervozita

Kampaň pred nadchádzajúcimi voľbami do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) je plná emócii a nervozity jednotlivých politických lídrov.

Výsledky hlasovania sú vo hviezdach a tri najsilnejšie politické subjekty pravdepodobne dosiahnu veľmi tesné výsledky. V rozhovore pre TASR to povedal český politológ Lukáš Jelínek.

“Pozitívnym zistením je, že kampaňou neotriasa žiadna veľká aféra… Je vidieť, že politické strany sa celkom tešia na to, keď bude po voľbách a budú môcť začať vyjednávať o zložení (vládneho) kabinetu,” myslí si Jelínek.

Babiš opäť premiérom?

Politológ predpokladá, že súčasný premiér Andrej Babiš obháji svoju doterajšiu pozíciu a prezident Miloš Zeman ho poverí zostavením novej vlády.

“S najväčšou pravdepodobnosťou bude (Babiš) vymenovaný za premiéra, lebo Miloš Zeman sľúbil, že predsedom vlády bude politik, ktorý bude stáť na čele najsilnejšej politickej strany a nie koalície… Je dosť pravdepodobné, že najsilnejšou stranou bude (Babišovo) hnutie ANO, takže sa dá predpokladať, že od Miloša Zemana ten menovací dekrét Babiš získa,” povedal Jelínek.

Otáznik visí nad volebným výsledkom konzervatívnej koalície SPOLU (KDÚ-ČSL, ODS, TOP 09) a stredopravej koalície Pirátov a Starostov. Obe zoskupenia si dali za úlohu poraziť vo voľbách hnutie ANO.

“Ak sa tak stane, Babiš bude mať veľmi zložitú vyjednávaciu pozíciu a jeho povolebné rozhovory by sa mohli skončiť neúspechom, ktorý by otvoril priestor na to, aby sa o zostavenie vlády pokúsil niekto iný,” špekuluje Jelínek.

Obe koalície podľa politológa vznikli preto, aby sa spoločne dokázali jasnejšie vymedziť voči Babišovmu ANO a získať priaznivejší volebný výsledok.

