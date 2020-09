24. september 2020 Tlačové správy Keď si flek na piatkový večer nevyberáme podľa drinkov, ale podľa bezpečnosti v bare

Pandémia - „nepandémia“, čo si budeme klamať, zostať sedieť priklincovaný doma, zvládne iba málokto. Ak má človek v sebe trochu extrovertnejšieho ducha, ťahá ho to medzi ľudí. Ako sa teda baviť bezpečne?

Zdroj: Heineken

Štvrtkový večer. Notifikácia. Píše kamoška, že „čo zajtra?“. Za normálnych okolností by som začala prehľadávať stránky klubov a vyberať tancovačku. Pandémia sa nám však postarala o iný playlist. Odpisujem: „booknem niečo na terase.“ Nechceme riskovať, že sa nám v plnom meste neujde stôl v exteriéri.

Pravidlo prvé: Radšej vonku

Ešte stále nie je až taká zima, aby sme vonku neobsedeli. Vyzbrojíme sa teda primeraným oblečením a dohodneme stretko. Baby hlásia, že Petra nepríde. Necíti sa úplne dobre. Za normálnych okolností by si asi povedala, že ju len trochu bolí hrdlo, že to nič nie je. Teraz je ale lepšie zodpovedne zostať doma. Stretávame sa tri, pozdravíme sa z diaľky, bezdotykovo a rovno si sadáme k stolu. Petrinu voľnú stoličku však čoskoro zrekvíruje početnejšia skupinka od vedľajšieho stola. Znalecky hodíme okom na vzdialenosť medzi našimi stolmi. V poriadku, stále to vyzerá na dva metre.

Pravidlo druhé: Neochutnávať

Kedysi sme to robievali najmä v koktailových baroch. Každá si objednala niečo iné a potom sme si drinky povymieňali medzi sebou a každá ochutnala z každého. „Surprise, surprise“, dnes sa nič podobné nedeje. Ale máme novú hru. Vždy, keď sa stretneme vyberá to, čo budeme všetky piť jedna z nás. Je to zábava a ak to chcete vyskúšať, nebojte, podrazy si nerobíme, vieme, že by sa nám to vrátilo.

„Neochutnávanie“ samozrejme platí aj pri večeri, zmrzline, pití z jednej fľaše na prechádzke, ale to vám určite zdôrazňovať netreba, vy ste múdri čitatelia :)

Pravidlo tretie: Nekašľať na rúško

Či už idete MHD do mesta alebo taxíkom domov, noste rúško. Výhovorka, že sa vám zle dýcha, neplatí. Existujú aj také, ktoré sú priedušné a funkčné. Môžete použiť aj jednorazové, ktoré síce nepasujú k žiadnemu outfitu, kým sa len neprechádzate po operačnej sále, ale to je v tomto prípade druhoradé. V podniku si ho nasaďte aj keď idete z terasy dovnútra na toaletu. A keď sa vrátite k stolu, vydezinfikujte si ruky gélom. Predsa len – neviete, čo všetko na vodovodných batériách a kľučkách číha.

Tiež to tak máte, že sa cez týždeň už neviete dočkať piatkového večera, keď sa vyberiete baviť do obľúbeného podniku? Sme na tom rovnako. Aby sme však neprispeli k tomu, že nám bary, pivárne, vinárne, reštaurácie a bistrá pozatvárajú, #BavSaZodpovedne.

Zdroj: Heineken

#Bavsazodpovedne aby bary mohli ostať otvorené. Aj pivnej značke Heineken záleží na tom, aby sa nezopakovala situácia spred niekoľkých mesiacov, keď sme si naše obľúbené nápoje v našich obľúbených podnikoch vychutnať nemohli.

Zdroj: Heineken

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Heineken