Kollár hovorí v súvislosti s rozpočtom o uťahovaní opaskov, Doležal o krvácaní

Každý si bude musieť utiahnuť opasok. Vyhlásil to v súvislosti so štátnym rozpočtom na budúci rok predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) hovorí, že „krvácať“ budú všetky rezorty, nielen doprava.

„Samozrejme, že nie sme spokojní, ministri by vždy chceli viac,“ podotkol Kollár. Pripomenul, že keď súčasná koalícia preberala vládu, svet vstupoval do pandémie, zároveň stúpajú ceny energií.

V ťažkej dobe podľa jeho slov treba podržať aj veľkých zamestnávateľov. „Pevne verím, že pán minister financií to zvládne do určeného termínu a že to uzavrieme tak, aby sme nešli do nejakého provizória,“ do­dal.