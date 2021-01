18. január 2021 Milan Hanzel Správy Politika Kollárovi zložili z hlavy železnú konštrukciu: A kolotoč mám dole, žartuje politik

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) mal veľkú radosť potom, čo mu po dlhých týždňoch dali dole z hlavy konštrukciu, ktorá mu spevňovala chrbticu.

Keď sa líder strany Sme rodina prvýkrát po dopravnej nehode prihovoril z nemocničného lôžka, každému vrazila do očí jeho súprava kovových tyčiek, ktoré mal vsunuté do hlavy. Na konci októbra vyviazol z havárie vládnej limuzíny so zlomeným druhým krčným stavcom.

Robil si žarty

Aj napriek nepríjemnému zraneniu sa Kollár po niekoľkých dňoch postavil na nohy, no konštrukciu nosil všade so sebou. Keďže ju mal viac ako dva mesiace, postupne sa stala jeho neodmysliteľnou súčasťou. Ľudia si na ňu zvykli a samotný politik si na margo nej robil žarty. Na privítanie Nového roka napríklad využil štupeľ zo šampanského, ktorý bol na jeho hlave. Na sociálnej sieti vtipkoval aj na margo toho, že: „Aký štát, taký kozmonaut.“

Viac ako dva mesiace

Poslednýkrát mal spevňovač chrbtice na verejnosti v televízii, počas diskusnej relácie. Bolo to v nedeľu (17. 1.) a následne na sociálnych sieťach pobavil s takýmto zábavným statusom: „Dnes mám posledný deň lešenie, tento kolotoč na hlave.“

No, a netrvalo dlho a Boris Kollár zverejnil aj fotografiu, na ktorej je bez svojej „parády“. „A mám to dole,“ napísal na Instagram. Konštrukciu mal už konečne dolu z hlavy, ale krk mu ešte zdobí fixačný golier.

