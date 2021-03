Zdroj: TASR/Dano Veselský Matovič ospevuje Sputnik a jeho neprajníkom odkazuje: Buďte radi, každý očkovaný sa ráta! Ďalší status, ktorým vznecuje vášne. Premiér Igor Matovič si po privezení ruských vakcín Sputnik V ešte v pondelok (1. 3.) neskoro večer neodpustil príspevok. 2. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Ako sme vás informovali v tomto článku, Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Následne minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.

Nesúhlasia s tým

Spôsob, akým premiér Igor Matovič (OĽANO) privítal ruskú vakcínu Sputnik V v krajine, označila šéfka strany Veronika Remišová za absurdný. „Nákup vakcín je v kompetencii ministra zdravotníctva a nesie za to plnú zodpovednosť, rovnako aj za prípadné následky. Je absurdné, akým spôsobom Igor Matovič vakcínu na Slovensku vítal, neurobil to pri žiadnej inej vakcíne a nevieme, či sa rovnako aktívne snaží nakúpiť aj iné schválené vakcíny. Je to obrovské sklamanie,“ skonštatovala Remišová.

Sputnik bez registrácie

Očkovať ľudí neregistrovanou vakcínou, pri ktorej Európska lieková agentúra (EMA) nepreverila riadnym spôsobom bezpečnosť a účinnosť, nie je podľa nej správne. Dodala, že takýto prístup môže poškodiť a zneprehľadniť systém očkovania v krajine. „Rovnako nás mrzí odchod nášho poslanca Tomáša Valáška z postu predsedu európskeho výboru parlamentu v reakcii na nákup vakcíny Sputnik V,“ dodala Remišová, o čom sme vás informovali TU.

Status o vakcíne

Keďže je Matovič už známy aj vypisovaním príspevkov na Facebooku, nebolo prekvapenie, že ešte tesne pred polnocou pridal nový status. „Ďakujem Vám, ktorí chápete rozhodnutie zabezpečiť pre ľudí okrem už nedostatočného množstva kontrahovaných vakcín cez Európsku komisiu aj ruskú vakcínu Sputnik V. Ide o kvalitnú vakcínu, ktorá nám pomôže zachrániť tisícky ľudských životov,“ napísal líder OĽANO na sociálnu sieť.

„Vás, ktorí tento krok odsudzujete, prosím o pohľad z druhej strany. Vás nikto nebude nútiť sa Sputnikom očkovať a keď sa ním niekto iný očkovať rozhodne, buďte radi = každý zaočkovaný sa počíta, lebo zvyšuje kolektívnu imunitu = znižuje riziko, že vy niekedy na Covid-19 ochoriete,“ uzavrel premiér Slovenska.

