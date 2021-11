Zdroj: TASR/Jakub Kotian Krajniak zostáva ministrom práce, Fico je sklamaný: Tento štát prestal fungovať Odvolanie ministra práce podporili Smer-SD, ĽSNS a väčšina nezaradených poslancov. 4. november 2021 Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Milan Krajniak (Sme rodina) zostáva ministrom práce, plénum Národnej rady (NR) SR ho podržalo. Za opozičný návrh na vyslovenie nedôvery Krajniakovi vo štvrtok hlasovalo len 48 zo 131 prítomných poslancov.

Výčitky ministrovi

Odvolanie ministra práce podporili Smer-SD, ĽSNS a väčšina nezaradených poslancov okrem Jany Žitňanskej, Alexandry Pivkovej, Jána Krošláka, Juraja Šeligu, ktorí boli proti a Martina Čepčeka, ktorý sa zdržal. Proti návrhu na vyslovenie nedôvery hlasovali kluby Sme rodina, SaS a OĽANO okrem Kristiána Čekovského a Petra Kremského, ktorí sa zdržali.

Opoziční poslanci ministrovi vyčítali najmä milióny eur z pandemickej pomoci, ktoré mal štát poslať schránkovým firmám. Tvrdia, že neexistujú pochybnosti o potrebe vyvodenia politickej zodpovednosti ministra práce. Krajniak sa bránil, že konal do hodiny od zistenia, že existujú podozrivé platby, kontrola zároveň podľa neho fungovala.

Prvá pomoc pre zamestnancov, zamestnávateľov a živnostníkov bola zároveň podľa opozície nedostatočná. Minister vyčíslil, že spolu rezort vyplatil pomoc na úrovni 3,3 miliardy eur.

Kritika opozície

Opozícia kritizovala aj rušenie sociálnych opatrení. „Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak nesie rozhodujúcu mieru zodpovednosti za systematický rozklad základných pilierov sociálneho štátu na Slovensku zo strany súčasnej vlády a koalície,“ konštatovali v odôvodnení návrhu.

Mimoriadna 50. schôdza parlamentu venovaná návrhu na odvolanie Krajniaka sa začala v stredu (3. 11.) podvečer a ukončená bola vo štvrtok ráno.

Koalícia sa nevie pohnúť z miesta

Vládna koalícia sa nevie pohnúť z miesta. Myslí si to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. Koalícia podľa neho vie, že ak by pristúpila k odvolaniu daného ministra, tak by to spôsobilo pravdepodobne jej rozpad. „Čo už musia urobiť ministri tejto vlády, aby boli odvolaní, aby si predstavitelia vládnej koalície povedali – stačilo,“ reagoval Fico.

„Odvolávali sme ministra hospodárstva (Richarda Sulíka, pozn. red.), ale pochopiteľne je rovnako ako aj minister (Milan) Krajniak či (Mária) Kolíková, (Roman) Mikulec neodvolateľný,“ poznamenal.

Odvolávanie Sulíka a Krajniaka

Pokračoval, že pôvodné argumenty pri odvolávaní Sulíka boli problémy s cenami energií. „V čase, keď začína byť problém s dodávkami zemného plynu na územie Európskej únie, keď sa potvrdzujú naše varovania v súvislosti s energetickou krízou, sa Sulík rozhodne, že vycestuje na jeden veľký výlet do Dubaja,“ upozornil.

Fico konštatoval, že Sulík stratil akýkoľvek zmysel pre realitu. „V delegácii bola aj Sulíkova dcéra. Máme zmluvu o spolupráci, ktorá hovorí, že ministerstvo hospodárstva prostredníctvom generálneho tajomníka služobného úradu podpísalo zmluvu s dcérou ministra hospodárstva. Tá zmluva je zmluva o výlete a nie o spolupráci,“ kritizoval Fico.

„Musíme komentovať odvolávanie ministra Krajniaka ako ďalší dôkaz toho, že tento štát prestal fungovať,“ komentoval Fico s tým, že nefungujú elementárne demokratické princípy fungovania štátu a politického systému ako takého. „Preukázateľne sme potvrdili, že v rezorte ministerstva práce sa stratilo 24 miliónov eur na rôzne schránkové firmy,“ dodal.

