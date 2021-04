Zdroj: Facebook.com/Peter Sagan Kto nahradí Sagana? Žiadny strach: POZRITE na jeho syna, čo predvádza v TROCH rokoch! VIDEO Ako sa hovorí, jablko nepadlo ďaleko od stromu! Reč je o cyklistovi Petrovi Saganovi a jeho synovi Marlonovi. Ten ukázal, čo vie a to má len pár mesiacov! 27. apríl 2021 Milan Hanzel Ostatné športy

27. apríl 2021 Milan Hanzel Ostatné športy Kto nahradí Sagana? Žiadny strach: POZRITE na jeho syna, čo predvádza v TROCH rokoch! VIDEO Ako sa hovorí, jablko nepadlo ďaleko od stromu! Reč je o cyklistovi Petrovi Saganovi a jeho synovi Marlonovi. Ten ukázal, čo vie a to má len pár mesiacov!

Ten, kto si myslel, že Marlon Sagan nepôjde v stopách svojho populárneho otca, sa zrejme mýli.

Jeden z najlepších profesionálnych cyklistov poslednej dekády je už tri roky otcom syna, ktorého mu priviedla na svet bývalá manželka Katka. Občas sa žilinský rodák na sociálnych sieťach pochváli tým, ako Marlon rastie, a čo dokáže. Najnovší príspevok jazdca nemeckej stajne Bora-hansgrohe vás dostane!

Trieli po schodoch

Možno si poviete, že veď má ešte len tri roky, čo je na tom, že sa vie sa bicyklovať. Lenže, to si musíte pozrieť toto video. „Malý Sagan,“ to napísal Peter ku snímku, ktorý dokonale vystihuje jeho syna Marlona. Ten sa nebojí jazdiť v troch rokoch na malom bicykli bez dozoru, dokonca mu neprekážajú ani schody. V Monaku, kde je video natočené, sa Sagan junior preháňa aj po pláži a ide mu to fantasticky.

FOTO: ilustračné

