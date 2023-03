Zdroj: Facebook.com/Kosice.kuriozity KURIOZITA DŇA: Vychytávka z východu baví internet! Schody pre mačku alebo aj milenca? Facebookom sa šíri fotka z metropoly východu, ktorá baví ľudí, no podľa viacerých ide zároveň o skvelý nápad. 2. marec 2023 TOS Správy Regióny

Fotka z Košíc zobrazuje vychytávku v podobe schodov resp. rebríka pravdepodobne pre domáceho miláčika, kocúra alebo mačku a slúži ako výbeh.

Súdiac podľa komentárov je to odfotené na Sídlisku Ťahanovce a takýto pohľad sa tam naskytá už niekoľko rokov. Aj pre mnohých Košičanov je to však novinka, ktorú doposiaľ nevideli.

Skoro som odpadol ked som toto videl, roletka, schodiky na vybeh :D Posted by Peter Kondáš on Monday, February 27, 2023

„Teraz som videla asi už všetko :D“ pobavila fotka jednu z komentujúcich. A nielen ju. Za krátky čas získala množstvo lajkov.

„To je pre starého, keď príde z krčmy,“ napadlo iného facebookového užívateľa alternatívne využitie. Podľa ďalších kreatívcov to môže slúžiť aj pre milenca či milenku.

„To je milé :) perfektný nápad. No ja by som svoju mačku nepustila, bála by som sa o ňu,“ píše sa v ďalšom komentári.

Podľa všetkého však nejde zo svetového merítka o novinku a podľa niektorých komentárov vídať túto vychytávku vo Švajčiarsku, kde rebríky dokonca vedú až na štvrté poschodie. Sú tiež súčasťou londýnskych bytoviek.

