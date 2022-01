Zdroj: TASR/AP Legendárny Tolkien sa narodil pred 130 rokmi: Svetu dal Hobita aj Pána prsteňov Tolkiena považujú za otca moderného fantasy žánru. V prieskumoch z 90-tych rokov bol jeho Pán prsteňov označovaný za najlepšiu knihu 20. storočia. 8. január 2022 Magazín

8. január 2022 Magazín Legendárny Tolkien sa narodil pred 130 rokmi: Svetu dal Hobita aj Pána prsteňov Tolkiena považujú za otca moderného fantasy žánru. V prieskumoch z 90-tych rokov bol jeho Pán prsteňov označovaný za najlepšiu knihu 20. storočia.

Zdroj: TASR/AP

Anglický spisovateľ a pedagóg, ktorý sa preslávil románom The Hobbit (Hobit) a trilógiou The Lord of the Rings (Pán prsteňov) John Ronald Reuel Tolkien si svojou spisovateľskou zručnosťou, ktorá ovládla svet fantázie, získal milióny čitateľov po celom svete. Jeho príbehy ožili aj na filmovom plátne a stali sa kasovými trhákmi.

Od narodenia legendárneho autora uplynulo v pondelok 3. januára 130 rokov.

Inšpirácia pre Stredozem

John Ronald Reuel Tolkien sa narodil 3. januára 1892 v juhoafrickom mestečku Bloemfontein. Po smrti otca sa spolu so zvyškom rodiny usadil neďaleko britského Birminghamu. Údolie Ribble Valley na severozápade Anglicka bolo údajne inšpiráciou pri vytvorení Stredozeme, detailne známej z jeho románov, v ktorých sa zrejme odrazila aj severná priemyselná časť Birminghamu.

Keď mu v roku 1904 zomrela aj matka, John sa spolu s mladším bratom stal zverencom katolíckeho kňaza. Ako teenager sa zamiloval do siroty Edith Bratt, no jeho cirkevný opatrovník mu neumožnil stretávať sa s ňou až dokým nedovŕšil 21 rokov. Zosobášili sa v roku 1916.

Tolkien v roku 1919 vyštudoval jazyky na Oxfordskej univerzite. Vyučoval anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na starú a strednú angličtinu na univerzitách v Leedse (1920 – 25) a Oxforde (1925 – 59). Počas akademických rokov napísal niekoľko vplyvných publikácií – medzi ne patrí rozsiahly vedecký komentár k staroanglickému hrdinskému eposu s názvom Beowulf, ktorý aj preložil.

Stvoril elfské jazyky

V súkromí sa Tolkien zaoberal písaním prepracovaných fantastických príbehov, často temných a smutných, odohrávajúcich sa vo svete, ktorý sám vytvoril. Písal legendy, ktoré sa nakoniec stali súčasťou súboru príbehov známych pod názvom Silmarillion (kniha bola vydaná až v roku 1977 po doplnení a úprave synom Christopherom Tolkienom), čiastočne preto, aby vytvoril prostredie pre elfské jazyky, ktoré vymyslel. Tolkienova tvorba o fantasy svetoch Arde a Stredozemi vznikla aj z túžby rozprávať historky inšpirované mýtmi a legendami, ktoré miloval.

Aby zabavil svoje štyri deti, vymýšľal ľahšie a často aj humorné príbehy.

Jedným z nich bolo dielo Hobit, ktoré začal písať okolo roku 1930. V knihe zachytáva dobrodružstvá hobita Bilba Bagginsa, ktorý na ceste za strateným pokladom putuje so skupinou trpaslíkov a čarodejníkom Gandalfom. Bilbo pritom získa prsteň, ktorý ho robí neviditeľným. Táto próza publikovaná v roku 1937 obsahovala aj ilustrácie autora. Stala sa tak populárnou, že vydavateľ požiadal o pokračovanie.

