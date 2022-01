Zdroj: pixabay.com Naozaj pomôže pohár teplého mlieka k spánku? Odborníci majú prekvapivú odpoveď Niektorí ľudia nedopustia na pohár teplého mlieka a odporúčajú ho všetkými desiatimi. Odborníci vysvetlili, čo je za týmto zvykom. 1. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

Možno ste tiež už v nejeden večer siahli po pohári teplého mlieka v nádeji, že vám pomôže navodiť pokojný nočný spánok. Túto scénu si zamilovali aj režiséri a popíjanie mlieka vidíme často aj vo filmovej tvorbe.

Existuje však nejaký vedecký dôkaz o tom, že vypitie tohto teplého nápoja dokáže vyvolať vytúžený spánok? Na túto problematiku sa pozreli vedci – a ich odpoveď možno prekvapí aj vás.

Spomienky na detstvo

Ukazuje sa, že odpoveď nie je tak jednoznačná, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. „Mlieko obsahuje rôzne aminokyseliny, stavebné kamene bielkovín, ktoré môžu podporiť spánok. Navyše, ak je pre vás konzumácia teplého mlieka z osobných dôvodov upokojujúca, môže to navodiť dobré podmienky pre úspešný nočný spánok,“ uviedli odborníci pre portál Live Science.

Michael Breus, klinický psychológ a odborník na spánok, sa domnieva, že nás mlieko podvedome vracia do detstva.

„Pripomína nám osobu, ktorá nám ho podávala, keď sme boli mladší,“ vysvetľuje odborník a dodáva, že táto upokojujúca asociácia nám môže pomôcť znížiť stúpajúcu krivku úzkosti.

Pre lepší spánok

No nie je to len o spomienkach. Mlieko obsahuje konkrétne tryptofán, aminokyselinu, ktorá zlepšuje spánok. Je to esenciálna aminokyselina, čo znamená, že telo si ju nedokáže vyrobiť, takže ju musíme prijímať zo stravy, pripomína National Library of Medicine.

„Akonáhle prijmete tryptofán prostredníctvom mlieka alebo jedením potravín, ako sú vajcia, morka, ryby, sója alebo arašidy, vaše telo ho okrem iného využije na vytvorenie chemickej látky zvanej serotonín. Ten sa zas mení na melatonín, teda hormón podporujúci spánok,“ informuje o tom Live Science.

Koľko mlieka?

Zdá sa vám, že sme našli jednoznačnú odpoveď? No nie je to tak! Teoreticky je možné, že konzumáciou jedla bohatého na tryptofán a pitím mlieka, si môžeme spôsobiť ospalosť. To by však vyžadovalo dostať do tela veľké množstvo tejto látky. „Museli by sme vypiť oveľa viac pohárov mlieka,“ prízvukuje Live Science.

Po akej dávke tryptofánu by nastala výrazná ospalosť? Tú by ste dosiahli po vypití približne 7,6 litra mlieka.

No aj keď by sa vám to predsa len podarilo, po takomto množstve by sa dostavila veľká nevoľnosť. Psychológ Michael Breus dvíha varovný prst a pripomína, že tento stav by ste si navodili už po vypití dvoch litrov plnotučného mlieka.

Tip redakcie: Spánok je pre ľudské telo a myseľ mimoriadne dôležitý. Ak vám nepomôže pohár teplého mlieka, skúste urobiť všetko pre kvalitný spánok. Vyhýbajte sa pred spánkom kofeínu. Nezabudnite vypínať elektronické zariadenia, ktoré vyžarujú modré svetlo a ktoré je pre ľudský organizmus škodlivý, pretože narušuje spánok.

Vaša izba by mala byť taktiež tichá a tmavá. Ak nemôžete stále zaspať, skúste si vypočuť relaxačnú hudbu, prečítať si knihu alebo si doprajte relaxačný kúpeľ. Ak problém pretrváva, nehanbite sa a požiadajte o pomoc odborníka.

Foto: ilustračné

