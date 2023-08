Zdroj: TASR/František Iván Leto NEKONČÍ! Blížia sa horúčavy, kedy sa dočkáme vlny teplého počasia? Do našej oblasti mieri konečne po dlhšej dobe vlna horúčav a slnečného počasia. Už čoskoro sa dočkáme slnečných a teplý dní, ktoré naviac nebudú kaziť ani popoludňajšie búrky. 10. august 2023 ELA Správy Rôzne

10. august 2023 ELA Správy Rôzne Leto NEKONČÍ! Blížia sa horúčavy, kedy sa dočkáme vlny teplého počasia? Do našej oblasti mieri konečne po dlhšej dobe vlna horúčav a slnečného počasia. Už čoskoro sa dočkáme slnečných a teplý dní, ktoré naviac nebudú kaziť ani popoludňajšie búrky.

Ešte vo štvrtok nás najmä na strednom a východnom Slovensku čakajú prehánky, ale od západu sa už začne nad našu oblasť nasúvať výbežok tlakovej výše.

„Ten prinesie už vo štvrtok na západ nášho územia slnečné počasie a v ďalších dňoch sa bude počasie len zlepšovať. Tlaková výš sa už v piatok bude nachádzať nad Rakúskom a naše územie čaká slnečné počasie. V sobotu sa stred tlakovej výše presunie nad východné Slovensko a tu príde k zlomu,“ informuje iMeteo.sk.

Do soboty nás síce čaká slnečné počasie, ale teploty sa budú pohybovať len do +29 °C.

Zmena príde v nedeľu, kedy sa už stred tlakovej výše bude nachádzať východne od nášho územia a po jej zadnej strane začne do našej oblasti prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu, ktorý už v nedeľu prinesie na naše územie vlnu tridsiatok.

„V nedeľu tak už teploty pokoria hranicu +30 °C, ale tu sa to neskončí. Aj v nadchádzajúcich dňoch budú teploty stúpať a zo dňa na deň bude teplejšie,“ dodáva iMeteo.

V priebehu budúceho týždňa by sa stred tlakovej výše mal nachádzať nad Ukrajinou a do Európy by mal prúdiť veľmi teplý vzduch. Na našom území čakajte slnečné a teplé počasie, pri ktorom sa teploty budú šplhať až k hranici +35 °C.

Zdroj: iMeteo.sk