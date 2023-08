Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Turista zažil v Chorvátsku ŠOK: Takto ho taxikár obral o nemalé PENIAZE! Letná dovolenka sa zmenila na jedno veľké sklamanie! Reč je o turistovi, ktorý nebude na pobyt v Chorvátsku spomínať práve najlepšie. 6. august 2023 Magazín

6. august 2023 Magazín Turista zažil v Chorvátsku ŠOK: Takto ho taxikár obral o nemalé PENIAZE! Letná dovolenka sa zmenila na jedno veľké sklamanie! Reč je o turistovi, ktorý nebude na pobyt v Chorvátsku spomínať práve najlepšie.

Zatiaľ, čo niektorí dovolenkári nedajú na Chorvátsko dopustiť, iní si z neho odnášajú akési zmiešané pocity. Najprv to bolo raketové zdražovanie a inflácia, neskôr sa pridali rôzne nariadenia. Najnovšie sa o rozruch postarali chorvátske noviny Slobodna Dalmacija. Najčítanejší denník v Dalmácii poukázal na to, ako nenápadne a rýchlo môžete prísť o svoje peniaze!

Vystríha turistov

Ak využívate taxíky, majte sa na pozore aj potom, čo sa vopred dohodnete na pevnej cene. Tamojším novinám sa totiž ozval majiteľ apartmánu, ktorý upozornil na nekalé praktiky istej taxislužby v Splite. Čo sa stalo?

Jeho hostia, ktorých majiteľ apartmánu opísal ako veľmi „milých a poriadkumilov­ných“, sa naraz rozhodli, že sa večer zabavia v meste. Trojica dovolenkárov si to najprv zamierila do klubu Central, kde sa im však nepozdávali ceny drinkov, tak zamierili do iného klubu. Všetci sa bavili, a keď na nich prišla únava rozhodli sa, že sa vrátia do apartmánu. No jeden z nich ostal v klube až do štvrtej.

Ako kráčal k apartmánu, oslovil ho taxikár a ponúkol mu odvoz za 20 eur. Dovolenkár súhlasil, nasadol do auta, a následne si vodič vypýtal adresu. Cesta ubiehala v príjemnej debate a potom sa to celé zvrtlo.

Prirátal si nulu

„Po príchode na miesto určenia sa turista opýtal, či môže platiť kartou, na čo taxikár vytiahol registračnú pokladnicu a požiadal ho, aby sa kartou dotkol zariadenia. Angličan sa ho ešte raz spýtal, či cesta taxíkom stojí 20 eur, pričom on mu odpovedal, „áno“ a ešte k tomu prikývol hlavou. Rozlúčili sa a rozišli sa,“ opisuje spätne majiteľ apartmánu situáciu tak, ako mu neskôr opísal jeho hosť.

Turista zažil šok hneď potom, čo prišiel na byt. Naraz mu na mobil cinklo oznámenie o platbe za taxík v sume 200 eur.

„Namiesto 20 eur mu naúčtoval 200 eur. Mimochodom, toto je moja druhá sťažnosť na ceny taxíkov v tejto sezóne… Dokáže niekto skoncovať s touto chamtivosťou?,“ pýtal sa rozhorčene Chorvát, ktorý nechce, aby turisti odchádzali domov sklamane.

Vyrobil oznam

Dovolenkári boli po tejto skúsenosti natoľko znechutení, že sa rozhodli odísť z Chorvátska skôr: „Povedali, že tu nechcú zostať ani o sekundu dlhšie.“

Nespokojný hosť sa odmietol obrátiť na políciu a preto prenajímateľ pripravil pre nových ubytujúcich rázne upozornenie: „Moje prvé kroky potom, čo som sa vrátil do Splitu, viedli do copy centra. Nechal som tu vyrobiť oznam.“ Čo na ňom stojí? “Použi Uber, miestny taxík je drahý,“ dodal na záver prenajímateľ apartmánu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk