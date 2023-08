Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Chystáte sa do Chorvátska? Niekde odmietajú KARTY, inde sú problémom BANKOMATY Turistov čakajú v Chorvátsku viaceré nástrahy. Najnovšie dovolenkári ohlasujú problémy pri platení. 6. august 2023 Magazín

Na Chorvátsko nedali mnohí slovenskí dovolenkári doteraz dopustiť. Tamojšia prímorská krajina však po zavedení eura zdražela. CNN Prima News informuje o ďalšom probléme.

Chcú hotovosť

„Okrem vyšších cien sa na dovolenke v Chorvátsku môžete stretnúť aj s ďalším výrazným zádrhom. V niektorých reštauráciách a obchodoch totiž neakceptujú platobné karty. Bankomaty tu však našťastie nájdete na každom rohu,“ pripomína český portál. To však nie je všetko!

Pozor na výšku samotného poplatku. Niektoré banky si v rámci jedného výberu pýtajú 4 eurá. Míňanie sa vám môže v podstate výrazne predražiť.

Lebo nakupujú drahšie

„Ceny sme zdvihli, zásoby nakupujeme za vyššie ceny. Všetko zdraželo. Cena jedla išla hore, víno tiež,“ vysvetlil majiteľ istej reštaurácie v Sultivane na chorvátskom ostrove. To isté platí aj vtedy, ak sa rozhodnete na ostrove naobedovať: „Zdražili sme asi o 20 percent. Ceny zásob šli hore, a to až o 30 percent,“ vyjadril sa ďalší majiteľ k aktuálnemu cenníku.

Má obavy

„Keď počujete, ako tu rastú ceny, je to niečo, čo je v každom prípade neprijateľné. Mám z toho obavy,“ uznal pre chorvátsky portál Lider minister financií Marko Primorac. Dodal, že Jadran odradí zahraničných turistov a ohrozí miestny cestovný ruch. To, ako sa ďalej bude vyvíjať situácia v Chorvátsku, na to si budeme zrejme musieť počkať.

