7. apríl 2024 Magazín Odchod zo sveta nemusí byť mrazivý: Predtým môže prísť niečo NEČAKANÉ Čo sa skutočne deje predtým ako človek opustí svet? Sestrička, ktorá sprevádza ľudí na druhý breh vysvetlila, že pred smrťou zažívajú mnohí z nich rovnaké príznaky.

Smrť nemusí byť len krutá, bolestivá či inak nemilosrdná. Podľa slov zdravotnej sestry Julie McFaddenovej môže umierajúci prežívať niekoľko týždňov pred posledným výdychom až po zlomový okamih aj „niečo krásne“. Informuje o tom The Sun. Aj keď na smrť sa nedá pripraviť a nie je to príjemná téma, nasledujúce riadky vás môžu čiastočne upokojiť alebo zmeniť pohlaď na tento neodvratný kolobeh života.

„Ak nie ste oboznámení s fenoménom konca života, vedzte, že existuje niekoľko vecí, ktoré sa na konci života stanú väčšine ľudí,“ vysvetlila McFaddenová.

Smrteľný pohľad

„Jedna z vecí sa nazýva smrteľný pohľad, keď sa niekto naozaj upne na určitú časť miestnosti a bez ohľadu na to, čo robíte. Môžete im lusknúť prstom priamo pred tvárou – a oni nepohnú pohľadom. Niekedy sa len pozerajú,“ vysvetlila sestrička, ktorá sprevádza ľudí na druhý breh.

Niektorí z nich sa pritom spokojne usmievajú, iný vedú dialóg s prázdnym priestorom pred sebou. „Majú na tvári široký úsmev, akoby videli niečo, čo ich očividne veľmi teší,“ doplnila sestrička.

Videnie na konci života

Ďalším výrečným znakom, ktorý postrehla je ten, že umierajúci sa často zdôverujú s tým, že k nim prichádzajú mŕtvi: „Je to jeden z hlavných fenoménov, ktorý sa deje na sklonku života. Umierajúci vidí niekoho, kto už zomrel, koho zvyčajne miluje a pozná. Môžu to byť ich rodičia, iní príbuzní, starý priateľ, dokonca aj domáce zviera.“

Ako pripomenula, veľakrát sa takéto „návštevy“ dejú v prítomnosti ďalších ľudí. Vyzerá to tak, ako keby s nimi umierajúci viedli rozhovory.

Mrazivý príbeh

Julia McFaddenová opísala aj jeden konkrétny príbeh. Keď sa dala do reči s manželkou svojho pacienta, ukázalo sa, že aj on prekročil videnie na konci života. Tejto žene zomrela sestra, ale zatajila to pred svojím umierajúcim manželom, aby mu nepriťažila. No po týždni svoj žiaľ nedokázala ďalej skrývať a pretvarovať sa, a smutnú správu mu oznámila.

Jej manžel sa k nej otočil a vecne zareagoval: „Prišla za mnou minulý týždeň a povedala mi, že zomrela.“

Julie McFaddenová, ktorú na sociálnych sieťach sleduje veľké množstvo ľudí, nechce svojím pozorovaním a skúsenosťami strašiť ľudí pred smrťou, má iný cieľ. Túži zjemniť utrpenie, ponúknúť iný pohľad na prichádzajúcu smrť a odstrániť istý spoločenský predsudok.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk