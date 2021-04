Zdroj: TASR/Martin Baumann Matovič dal „facku“ Hegerovi: Stal sa ministrom pre čokoľvek Let šéfa OĽaNO do Moskvy, kde riešil vakcínu Sputnik V, vyvolal na internete vlnu pobúrenia. Mnohí sa pýtajú, prečo to ako minister financií vlastne rieši. 8. apríl 2021 MI Politika

Nová vláda Eduarda Hegera ešte ani nezískala podporu v parlamente a už sa hovorí o jej možnom kolapse. Konkrétne to spomína odídenec zo strany Za ľudí Tomáš Valášek, ktorý je stále poslancom národnej rady. Nielen on aktuálne krúti nechápavo hlavou nad Matovičovou cestou do Moskvy.

Kto je tu premiér?

Igor Matovič sa po dlhých týždňoch naťahovania a tvrdých zákulisných bojoch stiahol z pozície premiéra a prijal nižšiu úlohu ministra financií v novej vláde. V tej chvíli to všetci partneri označovali ako štátnické gesto. Jeho cesta do Moskvy však naznačuje, že sa stále správa ako premiér, ktorý môže riešiť čokoľvek.

„Jeho výlet do Moskvy je totiž bezprecedentný a neakceptovateľný krok mimo mandát ministra financií a hlavne nezodpovedná zahranično-politická avantúra jedného urazeného ega,“ píše na Facebooku bývalý koaličný poslanec Za ľudí Miroslav Kollár.

Dodáva, že Igor Matovič je nebezpečný pre seba, pre koalíciu, pre vládu, ale hlavne pre Slovensko, pretože pri Sputniku V sa zamotal do konšpiračných teórií. V neposlednom rade búra predstavy o tom, že sa vzdal premiérskych kompetencií.

„Je to nielen facka novému premiérovi, ako aj ministrom zdravotníctva a zahraničných vecí, ale aj vážne prekročenie jeho kompetencií, ktoré nesmie ostať bez reakcie,“ píše Miroslav Kollár.

Rovnako to vidí aj jeho kolega Tomáš Valášek. Podľa neho bude Igor Matovič akýmsi ministrom pre čokoľvek sa mu zachce a súčasná vláda je aj naďalej vládou Igora Matoviča. „Tým stavia koaličných partnerov Za ľudí a SaS do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády,“ dodáva Valášek na Facebooku.

Neschválená cesta!

Z koaličných partnerov je však cítiť, že v mene zachovania krehkej novej vlády sú ochotní tolerovať Igorovi Matovičovi jeho odhodlanie venovať sa Sputniku V naďalej aj v kresle ministra financií.

„Nevidím dôvod to nafukovať ako nejakú veľkú medzinárodnú aféru,“ uviedol Richard Sulík. Dodal, že Igor Matovič išiel do Ruska ako bývalý premiér, ktorý Sputnik V nakúpil.

Žiadne námietky nemá ani Sme rodina a Boris Kollár dokonca plne schvaľuje Matovičovu cestu. Situáciu pokojne komentujú aj dvaja ministri, ktorým Igor Matovič „vliezol do kapusty.“ Ministerstvo zdravotníctva s nominantom OĽaNO Vladimírom Lengvarským reagovalo, že „rešpektuje rozhodnutia akéhokoľvek člena vlády pokiaľ ide o pracovné cesty a rokovania.“

Žiadnu kritiku nepredniesol ani šéf diplomacie Ivan Korčok. Priznal však, že o Matovičovej ceste sa dozvedel len včera od slovenského veľvyslanca v Moskve, a že táto návšteva nebola schválená vládou. To je podľa poslanca Tomáša Valáška, ktorý bol šéfom parlamentného eurovýrobu, problém.

„Vláda má teda vo svojich radoch ministra, ktorý sa necíti byť viazaný rozhodnutiami vlády? A v koho mene presne teda rokuje? Tie Sputniky plánuje kúpiť ako súkromná osoba?“ pýta sa Valášek.

Vláda by mohla Matovičovu zahraničnú cestu schváliť aj dodatočne, ale minister zahraničných vecí Ivan Korčok naznačil, že sa mu takýto „freestyle“ a zmätok nepáči. Chce preto premiérovi Hegerovi navrhnúť, aby si členovia vlády v pokoji pripomenuli, aké sú postupy pri schvaľovaní zahraničných ciest a ako to má fungovať do budúcnosti.

Zároveň dodal, že minister financií Matovič sa chystá aj do Budapešti. Aký je cieľ tejto návštevy, nevedno.

