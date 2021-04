Zdroj: TASR/Dano Veselský Prekvapenie v koalícii? Krajniak sa vracia na ministerskú stoličku Heger uvítal nomináciu Krajniaka späť na post ministra práce a teší ho, že ponuku Krajniak napokon zobral. 7. apríl 2021 Politika

Exminister Milan Krajniak (Sme rodina) sa vráti do funkcie šéfa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Informoval o tom predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár po stredajšom rokovaní vlády.

Späť na ministerskej stoličke

Dodal, že s návrhom súhlasil predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Informovali už aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Tá je podľa slov Kollára pripravená Krajniaka do funkcie menovať už v piatok (9. 4.).

„Prehovorili sme bývalého ministra Krajniaka napriek jeho veľkému zdráhaniu. Bolo to asi najrozumnejšie riešenie z našej strany. Po debate u prezidentky, aj keď sme tam došli s inými menami, sme sa dohodli konsenzom, že dáme návrh za našu stranu premiérovi Hegerovi, že by sme toto ministerstvo opäť obsadili Milanom Krajniakom,“ povedal Kollár s tým, že Heger návrh akceptoval.

Sľub prezidentky

Šéf Sme rodina dodal, že akceptovali aj pripomienky prezidentky z minulosti, keď hovorila o potrebe obsadiť rezort v čase pandémie niekým, kto ho pozná. Kollár to rovnako považuje za potrebné, aby mohlo ministerstvo práce kontinuálne pokračovať vo vyplácaní viacerých foriem pomoci. Treba podľa neho tiež dotiahnuť ďalšie schémy pomoci, s ktorými už Krajniak začal. „Prezidentka mi sľúbila, že urobí všetko pre to, aby sa to nezdržiavalo, lebo situácia je vážna, nielen v rezorte, ale aj v štáte,“ poznamenal.

Nominácie na šéfa SIS

Možné nominácie na šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Kollár zatiaľ neuviedol. Sadnúť by si k tomu mali podľa jeho slov aj s premiérom nasledujúci týždeň. Poznamenal, že sa téme venovali i s prezidentkou Čaputovou. Tá by podľa jeho slov na poste uvítala profesionála. Kollár verí, že takéto meno s premiérom nájdu.

Heger uvítal nomináciu Krajniaka späť na post ministra práce a teší ho, že ponuku Krajniak napokon zobral. Pripomenul, že ešte ako minister financií úzko spolupracoval s jeho rezortom a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

V súvislosti so šéfom SIS budú podľa Hegerových slov debatovať s Kollárom, aby našli človeka, „s ktorým budeme všetci spokojní a ktorý bude zastávať funkciu tak, aby to bolo v záujme Slovenska“.

