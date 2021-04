Zdroj: TASR/Jakub Kotian VYTOČENÝ Matovič bráni vakcínu Sputnik V: Čo tam po ľuďoch, hrá sa tu ŠPINAVÁ hra! Vyzerá to tak, že okolo Sputnika V bude znovu "veselo". Olej do ohňa pridal svojím statusom bývalý premiér Igor Matovič, ktorý si zastáva nákup dvoch miliónov kusov tejto ruskej vakcíny. 7. apríl 2021 Milan Hanzel Správy Politika

7. apríl 2021 Milan Hanzel Správy Politika VYTOČENÝ Matovič bráni vakcínu Sputnik V: Čo tam po ľuďoch, hrá sa tu ŠPINAVÁ hra! Vyzerá to tak, že okolo Sputnika V bude znovu "veselo". Olej do ohňa pridal svojím statusom bývalý premiér Igor Matovič, ktorý si zastáva nákup dvoch miliónov kusov tejto ruskej vakcíny.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Včera sa ku Sputniku V vyjadril aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Odborníci nemôžu bez dostatočných dôkazov prijať odborné stanovisko k pomeru prínosov a rizík vakcíny Sputnik V.

Dôvodom sú chýbajúce údaje od výrobcu, nekonzistentnosť liekových foriem a nemožnosť vzájomne porovnávať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách. Stanovisko 30. marca zaslal ministerstvu zdravotníctva.

Aký je záver?

Hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková informovala, že v čase zaslania hodnotiacej správy boli k dispozícii výsledky z 11 zo 14 parametrov laboratórnej kontroly, zvyšné parametre by však nemali vplyv na stanovisko štátneho ústavu. „Laboratórne testy zodpovedajú niektoré otázky o farmaceutickej kvalite vakcíny, len na základe laboratórnych testov však nie je možné prijať záver o účinnosti a bezpečnosti u ľudí,“ uviedla Jurkemíková.

Slovensko nakúpilo dva milióny vakcín Sputnik V. Bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) udelil následne na používanie vakcíny, ktorá nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou, výnimku. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.

Ozval sa Sulík i Matovič

Veľkým zástancom a obhajcom očkovania s touto vakcínou je aktuálny minister financií Igor Matovič, ktorý na sociálnej sieti nechal k danej problematike dlhý a rázny status. Nazval ho špinavou hrou. „Sputnikom dnes už vo veľkom očkujú vo viac ako v 50 krajinách sveta. Len na Slovensku si s ním naďalej niekto hrá svoju špinavú hru. Čo tam po ľuďoch, veď ide o geopolitiku! Vraj,“ začína jeho príspevok na Facebooku.

„Nestačila im exemplárna poprava Mareka Krajčího za drzosť kúpiť ruskú vakcínu a ísť to oznámiť na košické letisko. Zobrali si aj moju hlavu… A stále nekončia! Krok za krokom už šiesty týždeň robia všetko preto, aby v tomto zápase dosiahli absolútny zvrat – úplne znemožniť použitie Sputnika na Slovensku,“ dodáva líder OĽANO.

„Cynicky a chladnokrvne, bez ohľadu na zdravie a životy ľudí na Slovensku. Bez ohľadu na 500-tisíc ľudí, ktorí sa inou vakcínou ako Sputnikom ani nezaočkujú,“ pokračuje Matovič.

Dávid a Goliáš

Tak trochu mytologicky sa Matovič pohral so záverom svojho statusu, v ktorom dokonca priznáva, že vie niečo viac, čo však ešte verejnosti neprezradí. „Rád by som vám napísal, aké svinstvá je niekto schopný pre dosiahnutie tohto špinavého cieľa páchať. Teraz však na to čas nie je – zatiaľ budem mlčať. Nikdy sa nevzdávajte, lebo aj malý Dávid občas nájde ten správny kameň, ktorým zloží namysleného Goliáša,“ uzavrel.

Ešte cez deň si nenechal ujsť uštipačné komentáre aj minister hospodárstva Richard Sulík. „Takto to skončí, keď sa niečo robí z večera do rána, len rýchlo, aby bola šou,“ poznamenal Sulík. „Práca chvatná, málo platná,“ doplnil vicepremiér známe príslovie.

Podľa neho je potrebné počkať na konečné stanovisko o jej bezpečnosti. Povedal to po rokovaní vlády. Zároveň priznal, že ak by sa nákup vakcíny „nešil horúcou ihlou“, nemuseli by sa riešiť takéto problémy.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

ŠPINAVÁ HRA SO SPUTNIKOM Sputnikom dnes už vo veľkom očkujú vo viac ako 50 krajinách sveta ... len na Slovensku si s... Posted by Igor Matovic on Wednesday, April 7, 2021

Zdroj: Dnes24.sk