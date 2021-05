Foto: Tünde Sándorová / Zdroj: Dnes24.sk Obrovská TRAGÉDIA! Po zaseknutí výťahu zomrelo batoľa, žena je ťažko zranená Po zaseknutí sa výťahu obytného domu v Bratislave zomrelo dieťa. Dnes o 19:53 Krimi

Žena bola s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková. Upozornil na to spravodajský portál Aktuality.sk.

Aktualizované 19:14 Podľa informácií TV JOJ sa tragická nehoda mala stať v čase, keď žena mala nastupovať s kočíkom do výťahu.

Ten sa mal následne prepadnúť. Po viac ako troch hodinách od nešťastia sú stále na mieste vyšetrovatelia, ktorí zisťujú detaily tejto mimoriadnej udalosti.

Podľa medializovaných informácií TV Markíza išlo iba o trojmesačné batoľa a k nehode malo dôjsť tak, že mamička zabudla zatvoriť vnútorné dvere na starom výťahu, ktorý sa následne pohol. Kým žena ostala zaseknutá medzi výťahom a šachtou, dieťatko za dosiaľ nezistených okolností, ktoré sa vyšetrujú, zomrelo.

„Dnes v čase o 15.45 h sme prijali oznámenie o zaseknutí osôb vo výťahu v jednom z obytných domov na Legionárskej ulici v Bratislave. V dôsledku tejto tragickej udalosti malo dôjsť k úmrtiu maloletého dieťaťa a k ťažkým zraneniam ženy, ktorá bola prevezená do nemocnice,“ spresnila hovorkyňa s tým, že hodnovernosť tohto oznámenia privolaná policajná hliadka potvrdila. Dodala, že bližšie okolnosti tejto udalosti sa v súčasnosti preverujú.

Hasiči spresnili, že po ich príchode bola medzi výťahom a výťahovou šachtou zaseknutá osoba, pričom vo výťahu sa nachádzalo zranené batoľa, ktoré odovzdali do starostlivosti záchranárov.

„Hasiči osobu z priestoru vyslobodili a spolu s posádkou záchrannej zdravotnej služby začali s okamžitou resuscitáciou, ktorá bola úspešná a osobu sa podarilo oživiť. Následne bola prevezená do nemocnice. Batoľa sa aj napriek veľkej snahe zasahujúcich zložiek oživiť nepodarilo,“ priblížila Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

