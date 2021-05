Zdroj: TASR/Jakub Kotian Ako sa zachová Sme rodina pri odvolávaní Kolíkovej? Kollár prišiel s jasným stanoviskom Parlament má o vyslovení nedôvery rokovať v pondelok (10. 5.). Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. 8. máj 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Koaličné hnutie Sme rodina určite nebude v parlamente hlasovať s opozíciou za odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). V sobotu to uviedol predseda hnutia a Národnej rady SR Boris Kollár. V prípade, že by podobný návrh malo koaličné hnutie OĽANO, by bolo podľa neho treba zvažovať všetky pre a proti.

Kollár povedal, že Kolíková má dôveru, čo sa týka podozrení, ktoré vysvetľovala na poslaneckom klube. Informácie týkajúce sa prenájmu budovy, v ktorej rezort spravodlivosti sídli, neboli však predmetom diskusie. Výhrady poslancov OĽANO Kollár podľa svojich slov nepozná, keďže sa nezúčastnil na druhej časti piatkovej (7. 5.) koaličnej rady.

Parlament má o vyslovení nedôvery rokovať v pondelok (10. 5.). Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS so spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.

ilustračné foto

Zdroj: TASR