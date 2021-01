10. január 2021 Milan Hanzel Správy Matovič si podal Cibulkovú. Pridalo sa aj ministerstvo zdravotníctva: Drsné slová kvôli očkovaniu!

Dominiku Cibulkovú si podávajú nielen ľudia na sociálnych sieťach, ale pás slov v statuse jej venoval aj premiér. Môže za to jej prednostné očkovanie na COVID-19.

S informáciou, ktorá zaskočila mnohých v krajine, prišiel Denník N. Postupne sa pridali aj ostatné médiá.

Aj manžel

Spolu s Cibulkovou bol otestovaný aj jej manžel Michal Navara. Bývalá tenistka sa k tomu vyjadrila na sociálnej sieti. „Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní. Ak by som čo i len tušila, že sa dopúšťam vážneho pochybenia, a že len nevypĺňam voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by som možnosť zaočkovať sa nevyužila,“ napísala 31-ročná Dominika na Facebooku.

„Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, vo vzťahu k všetkým ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú. Zároveň by som ale touto cestou chcela vyzvať ľudí, aby sa očkovania neobávali. Budem rada, ak celá táto nešťastná udalosť bude mať pozitívny efekt v tom, že presvedčí čo najviac ľudí o potrebe očkovania,“ dodala niekdajšia uznávaná svetová tenistka.

Reakcia premiéra

Igor Matovič je známy, že veľa vecí rieši cez príspevky na sociálnej sieti. Tam sa vyjadril aj k Cibulkovej. „Dominika Cibulková bola na takú kampaň “ako stvorená”, bohužiaľ, nevydalo. Spôsob, ako k jej očkovaniu prišlo, je zbytočné zlyhanie (aj) pracovníka očkovacieho centra a hlavne zbytočne nevyužitá príležitosť,“ píše Matovič, ktorý narážal na to, že mnohí Slováci pochybujú o význame vakcinácie.

„Budem vyžadovať okamžité sprísnenia opatrení, ktoré takýmto zlyhaniam v budúcnosti zabránia. Rovnako očakávam od ministerstva zdravotníctva jednoznačné a nespochybniteľné poradovníky, z ktorých bude každému jasné, kedy kto má na očkovanie nárok,“ doplnil líder strany OĽANO.

Ozval sa aj rezort

Netrvalo dlho a aj Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo na Facebooku svoj postoj. „Išlo o individuálne zlyhanie. Vedenie nemocnice rozhodlo, že pracovník, ktorý do oficiálnych zoznamov zdravotníkov doplnil osoby mimo poradia, už nebude pracovať vo vakcinačnom centre,“ vysvetlil rezort na sociálnej sieti.

„Vítame, že sa pani Cibulková dodatočne vyjadrila, že chce pomôcť v osvetovej kampani. V tejto chvíli by najlepšou formou kampane bola dobrovoľná práca v nemocniciach a následné informovanie o vážnosti ochorenia COVID-19 a dôležitosti očkovania,“ trefne doplnili na ministerstve.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne... Posted by Dominika Cibulkova on Sunday, January 10, 2021

PORADIE OČKOVANIA Slovensko je európskym lídrom v počte ľudí, ktorí veria konšpiráciám. Zároveň platí, že mimoriadne... Posted by Igor Matovic on Sunday, January 10, 2021

Zásadne odmietame uprednostňovanie osôb mimo oficiálnych zoznamov a priorít očkovacej stratégie. Považujeme to za... Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Sunday, January 10, 2021

Zdroj: Dnes24.sk