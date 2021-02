Zdroj: TASR/Jakub Kotian Národ NALOŽIL Matovičovi: Lockdown nezaberá pre TOTO, pán premiér! A netreba vám vedcov Igor Matovič sa pýta vedcov, prečo na Slovensku nezaberajú protikoronové opatrenia. Bežní ľudia to však dobre vedia a drsne mu to vysvetľujú. 24. február 2021 MI Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

V utorok popoludní sa premiér Matovič na úrade vlády dlhé hodiny radil s vedcami a expertami na šírenie vírusu, aby rozlúskli problém, prečo sa situácia na Slovensku stále nezlepšuje.

K záveru sa však nedopracovali a Igor Matovič zverejnil na Facebooku status, že v debate budú pokračovať aj v stredu 24. februára. Možno by však premiérovi stačilo prečítať si komentáre bežných ľudí pod jeho statusom, aby pochopil, čo sa v krajine deje.

Prečo to nefunguje?

Na Slovensku už dlhé týždne platia prísne protiepidemio­logické opatrenia, všetko je zatvorené a ľudia by mali sedieť doma. Vychádzať by mali len v nevyhnutných prípadoch a Covid-19 by tak nemal mať šancu sa masovo šíriť. Lenže realita je iná.

„Po 10 týždňoch všeobecne odporúčaného lockdownu nám počty hospitalizovaných ľudí stále pribúdajú. Pozval som vedcov a ľudí z fachu, aby sa spoločne zamysleli nad tým, prečo u nás lockdown nezaberá, a v Portugalsku, Írsku či Británii áno,“ píše Igor Matovič na Facebooku.

Premiér doteraz neopustil názor, že najlepšou zbraňou na šírenie pandémie je plošné testovanie obyvateľstva. Lenže väčšina ľudí na Slovensku sa už pravidelne testuje aspoň raz za týždeň a čísla nakazených stále neklesajú. Nemocnice sú preplnené a podľa mnohých lekárov sa zo Slovenska stalo jedno veľké talianske Bergamo.

Papierový lockdown

Pod premiérovým statusom sa nakopili stovky komentárov rozhorčených ľudí, ktorí mu veľmi konkrétne vysvetľujú, prečo vládne opatrenia nezaberajú. Jednoducho – málokto ich ešte dodržiava a na Slovensku zavládla epidemiologická anarchia.

„Polovica ľudí na Slovensku kašle na karanténu, kľudne chodia po vonku a aj do roboty. Druhá polovica chodí zadným vchodom do krčiem so zatiahnutými závesmi. Tak sa nedivme, že to neklesá,“ píše jeden z komentujúcich.

Mnohí mu dávajú za pravdu. Uvádzajú, že slovenský lockdown je len na papieri a ľudia si už dávno našli tisíc spôsobov, ako ho obísť. Spoločenský a čiastočne aj pracovný život sa presunuli viac-menej do ilegality. Mnohí nemajú problém porušovať nariadenia aj úplne otvorene.

„Okrem masových akcií a zhromaždení sa skoro nič nezmenilo, reštiky si robia akcie za zatvorenými dverami, predajne a služby robia na tajňáša, veselo sa cestuje do exotiky na zľavy,“ približuje ďalší čitateľ.

Hovorí, že ľudia sú už za celý rok unavení a nevládzu viac dodržiavať takmer ani základné pravidlá ako sú rúška a odstupy. Vinu teda hádže na verejnosť a je presvedčený, že tu už nepomôže žiadny odborník, len dôkladná vakcinácia.

Čo robia policajti?

Najhorší prejav rezignácie je však to, že pacienti s potvrdeným koronavírusom nedodržiavajú karanténu a pokojne chodia von, akoby sa nič nedialo. Premiér si to môže prečítať z mnohých komentárov pod jeho statusom.

„V našom bloku je jeden pozitívny, hygiena všetko vydenzifikovala a on si kľudne chodil po vonku a do práce, rúško pod nosom. Bol bezpríznakový. V práci ho nikto nekontroloval, lebo je živnostník, stavbár. Nakazil otca a ten za tri týždne zomrel,“ píše jeden z komentujúcich.

Nezodpovedný pozitívny človek vraj nakazil aj viacerých svojich susedov, keďže infekciu rozniesol v spoločných bytových priestoroch. Nahnevaný komentujúci obviňuje vládu, že nerobí nič preto, aby sa to nedialo. Karanténu ani opatrenia nikto nekontroluje.

„Policajti sú na nezmyselných celoplošných testovaniach, alebo sa na to vykašľali. Ale to čo človek vidí v iných krajinách je kontrola a pokutovanie. Tu je už všetkým všetko jedno. Vládu neberie vážne už ani vláda samotná a ľudia už kašlú aj na odborníkov. A to je veľmi zlé.“

Zdroj: Dnes24.sk