9 Galéria Instagram.com/lavernecox Zdroj: Twitter.com/Barbie Mattel predstavil novú bábiku Barbie: Je ňou prvá TRANSGENDER herečka Výrobca hračiek odhalil najnovší prírastok pre deti. Je navrhnutá podľa známej americkej herečky. 5. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

5. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Mattel predstavil novú bábiku Barbie: Je ňou prvá TRANSGENDER herečka Výrobca hračiek odhalil najnovší prírastok pre deti. Je navrhnutá podľa známej americkej herečky.

Výrobca hračiek Mattel stvoril novú bábiku Barbie, ktorá si ihneď uchmatla veľkú pozornosť verejnosti. Bábika v červených spoločenských šatách svojím vzhľadom kopíruje herečku Laverne Cox. Tá je už dlhší čas symbolom menšiny transgender osôb.

Snívajte vo veľkom

Hviezda, ktorá sa preslávila úlohou Sophie Burset v seriáli Netflix Orange Is the New Black, povedala, že s bábikou môžu všetci ľudia „snívať vo veľkom“.

„Nemôžem sa dočkať, kedy fanúšikovia nájdu moju bábiku v regáloch a budú mať príležitosť pridať do svojej zbierky bábiku Barbie podľa vzoru transrodovej osoby,“ uviedla americká herečka, ktorá sa objavila i v oscarovej snímke Nádejná mladá žena či v seriáli Neskutočná Anna. Informuje o tom Daily Mail.

Herečka vysvetlila, že bábika je hlavnou výhrou pre komunitu LGBTQ uprostred znepokojujúceho šírenia neprávd a pokrútených informácií.

Ako dieťa sa s nimi nemohla hrať

Laverne Cox si zároveň zaspomínala na detstvo. Ako dieťa sa nemohla hrať sa s bábikami, pretože jej podľa vlastných slov „pri narodení pridelili úlohu muža“.

V dospelosti jej však terapeut pripomenul niečo, čo zjemnilo nepríjemné spomienky: „Nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo. Čo by ste mali urobiť pre svoje „vnútorné“ dieťa? Choďte von a kúpte si bábiku Barbie,“ vyzradila herečka.

Za koľko ju kúpite?

Mattel od svojho svojho vzniku nšpiruje dievčatá po celom svete a ukazuje im, že môžu byť tým, kým chcú. No posledné roky americká firma odprezentovala viaceré novinky. Firma vytvorila napríklad Barbie na invalidnom vozíku, no jej podobu dostala aj aktivistka za občianske práva Rosa Parks či šermiarka v hidžábe Ibtihaj Muhammad.

„Barbie vie, že na reprezentácii záleží, a je odhodlaná pokračovať v zvyšovaní rozmanitosti v rámci kolekcií, aby sa v nej mohlo nájť viac ľudí,“ vysvetlil pre BBC výrobca hračiek. Novinka od Mattela sa predáva za 40 dolárov, v prepočte za 37 eur.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

9 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk