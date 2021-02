10. február 2021 Milan Hanzel Správy Rôzne Mieri k nám sibírska ZIMA: Najprv výdatne nasneží, potom prituhne aj na -20°C!

Zima ešte nepovedala posledné slovo! Počas dňa sa dážď zmení na sneh, večer sneh pokryje celé Slovensko a budú sa robiť záveje. A potom sa na týždeň pripravte na mrazivé dni.

Zdroj: TASR/František Iván

Ak ste si mysleli, že sa pomaly končí zima, aktuálna predpoveď počasia na najbližšie dni vás doslova schladí. Priam až zmrazí! Na Slovensko sa totiž blíži extrémne studený vzduch, ale ešte pred ním nám do konca stredy (10. 2.) poriadne nasneží.

Zmena počasia

Ako uvádza portál imeteo.sk, príde zásadná zmena v charaktere počasia na celom našom území. Tá so sebou prinesie okrem bielej prikrývky aj až sibírske počasie.

„Sneženie začne popoludní naberať na intenzite a zasiahne aj západ Slovenska. Sneženie bude výdatné a plošné. Môže napadnúť od 5 do 10 cm a to vrátane Bratislavy. V niektorých oblastiach môže napadnúť až okolo 20 cm čerstvého snehu,“ informuje webová stránka imeteo.sk

Bude „kosa“

Pod nepriaznivé počasie sa podpíše prechod tlakovej níže, ktorá so sebou prinesie aj tuhé mrazy. A to aj počas dňa! „Štvrtkové teploty sa oproti tým stredajším prepadnú až o 10 °C,“ hlása portál o počasí. Zajtra, teda vo štvrtok (11. 2.) by sa denné teploty mali pohybovať od –2 do –10 °C, čo však je ešte nič oproti tomu, čo príde potom. Už v noci na piatok môže teplomer v niektorej zo slovenských dolín ukázať aj –20 °C či menej!

Extrémna zima bude najmä počas najbližších nocí, kedy má byť až pod –25 °C. Od piatka sa potom udržia teploty počas dňa pod bodom mrazu.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk