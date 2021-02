9. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Krajčí ako posol zlých správ: Situácia sa zhoršila, máme pred sebou náročné obdobie!

Aktuálny stav na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršil. Máme už 15 čiernych okresov. Zhodnotil to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Šéf rezortu zdravotníctva nepriniesol dobré správ ani ohľadom otvárania škôl. Predpokladá, že práve kvôli vráteniu sa žiakov do ľavíc sa situácia ešte zhorší. Krajčí pripomenul, že každý deň zomrie pre nový koronavírus okolo 100 ľudí. Za týždeň došlo k zníženiu počtu hospitalizácii, ale za posledné dva dni sa však situácia zhoršila. Reprodukčné číslo je mierne nad hodnotou 1.

Okresy a farby

„Trend nie je vôbec dobrý, pretože sa nám nedarí zlomiť vývoj hospitalizovaných a ventilovaných pacientov,“ hovorí Marek Krajčí." povedal na tlačovke Krajčí a dodal, že drvivá väčšina našej krajiny je v bordovej farbe, a čo je ešte horšie, pribudli ďalšie čierne okresy. Práve v tom najvyššom stupni pre varovanie je ich až 15. V treťom stupni varovania je okresov až 51! Všetky ostatné (13) sú v 2. stupni varovania. Okres Veľký Krtíš dokonca preskočil z ružovej farby do bordovej.

Čierne okresy

Tu sú okresy, ktoré sú alebo sa dostali do čiernej farby. Ide o Partizánske, Dunajskú Stredu, Galantu, Sninu, Nitru, Šaľu, Zlaté Moravce, Revúcu, Rožňavu, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnavu a Žiar nad Hronom.

Obyvatelia týchto okresov budú mať od pondelka (15. 2.) najprísnejšie opatrenia. Do prírody môžu ísť len ľudia, ktorí v danom okrese žijú. Ľudia z iných okresov nemôžu ísť do prírody v čiernom okrese ani vtedy, keď sa preukážu negatívnym testom. Rovnako platí aj to, že občania čierneho okresu nemôžu vybehnúť do prírody v inom okrese.

Čierne okresy majú zatvorené školy a pri ceste do práce je potrebné mať najviac 7-dňový negatívny test. Zakázané je aj opustenie okresu.

Ľudia žijúci v bordových okresoch majú rovnako povinnosť 7-dňového negatívneho testu, ale zatvorenie škôl a škôlok je na odporúčaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Počas zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie v krajine sa minister verejne poďakoval všetkým občanom, ktorí dodržiavajú opatrenia a rovnako sa poďakoval aj všetkým zdravotníkom. „Situácia sa zhoršila a momentálne máme pre sebou náročné obdobie,“ skonštatoval Krajčí, ktorý počas tlačovej konferencie nemal informácie o tom, že by sa mal na Slovensku nachádzať pacient s juhoafrickou mutáciou koronavírusu.

Je to kvôli testovaniu?

V rámci mobility bol na Slovensku prirodzený nárast chôdze, minister to pripisuje testovaniu. Vzrástla aj mobilita v rámci dopravy, ale len mierne. Počet hospitalizovaných mierne klesol z čísla 3 743 na 3 652. Stúpol počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii z 307 na 316. Pribúda denný priemer vykonaných testov, pozitívnych je 20 percent vykonaných PCR testov a jedno percento antigénových testov. Celkovo na ochorenie COVID-19 alebo s týmto ochorením zomrelo 6 618 ľudí. V karanténe je pre nový koronavírus momentálne 1 757 zdravot­níckych pracovníkov.

A čo susedia?

Situácia v okolitých krajinách je najvážnejšia v Českej republike, po nej nasleduje Slovensko. „V ČR a na Slovensku sa krivka zaoblila a má tendenciu začať rásť,“ poznamenal Krajčí s tým, že v ostatných susedných krajinách začína dochádzať k postupnému uvoľňovaniu opatrení, no epidemiologická situácia je tam podľa neho lepšia.

