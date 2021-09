Zdroj: TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Fico označil vládu za historicky najhoršiu. Veď tu umierajú ľudia! Robert Fico vykreslil súčasnú vládu Slovenskej republiky ako najhoršiu! U našich susedov sa takto vyrozprával. 29. september 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

29. september 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Fico označil vládu za historicky najhoršiu. Veď tu umierajú ľudia! Robert Fico vykreslil súčasnú vládu Slovenskej republiky ako najhoršiu! U našich susedov sa takto vyrozprával.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Naši susedia si čoraz viac všímajú bývalého slovenského premiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a to až natoľko, že s ním urobili rozhovor v relácii 360°.

Fico si nebral pred CNN Prima NEWS vôbec servítku pred ústa a vykreslil Čechom, že máme neschopnú vládu a ľudí, ktorí chcú zmenu.

„Konštatoval, že súčasná slovenská vláda je najhoršia v histórii,“ opisuje v článku tamojšia redakcia jeho ďalšie vyjadrenia.

Toto chce vedieť od prezidentky

„Referendum tu už bolo, lenže prezidentka Čaputová podala na ústavný súd negatívny návrh, že je referendum v rozpore so zákonmi krajiny. Ak by to neurobila, tak by to prešlo,“ vysvetlil, pričom spravodajský portál pripomína, že Fico zorganizoval petičnú akciu v čase pandémie, v ktorej viac ako 600-tisíc ľudí žiadalo o predčasné parlamentné voľby.

CNN Prima NEWS mu však nepritakáva. Tvrdí, že sú aj Slováci, ktorí sa domnievajú, že „opozičný Smer-SD koná príliš tvrdo,“ no Fico rozhodne nesúhlasí a snaží sa to vyvrátiť.

„Je tu viac ako 80 % ľudí, ktorí sú proti vláde. Do referenda znovu ideme, ale opýtame sa prezidentky, či to opäť podá na súd,“ vracia sa opäť k Čaputovej.

Podľa neho sa u nej prejavuje istá miera naivity, ohlasuje tamojší web. „Je tu taká atmosféra, že keď referendum bude, tak som presvedčený, že budú aj predčasné voľby,“ verí si.

Fico poukázal jasne na nezmyselné obvinenia! Aké? Dozviete sa na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk