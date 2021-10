Zdroj: TASR/Martin Baumann Fico o skupovaní pôdy Maďarmi: Orbán je ako dravec, ktorý zavetril starú krívajúcu laň! Opozičný Smer-SD podá v piatok (8. 10.) návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku. 7. október 2021 Politika

7. október 2021 Politika Fico o skupovaní pôdy Maďarmi: Orbán je ako dravec, ktorý zavetril starú krívajúcu laň! Opozičný Smer-SD podá v piatok (8. 10.) návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Smer-SD chce, aby vláda povedala, čo ide robiť, aby sa cudzie štáty nedostávali k slovenským pozemkom. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR musí predseda parlamentu schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.

Je tu bezvládie

„Viktor Orbán ako silný a skúsený politik chápe, že na Slovensku je bezvládie. Vie, že teraz je čas presadzovať si maďarské záujmy na území Slovenskej republiky,“ uviedol líder strany Robert Fico.

Vyjadril sa tak k tomu, že Maďarsko chce kúpiť pôdu na Slovensku. „Vidíme fond v objeme 400 miliónov eur na maďarskej strane,“ pokračoval. Ten by mal byť podľa neho na skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

Fico zároveň ďakoval nezaradeným poslancom NR SR, s ktorými dal Smer-SD dohromady 30 podpisov. „Zajtra podávame návrh na zvolanie schôdze budúci týždeň. Chceme vysvetliť a vymenovať, čo sa vlastne deje. Súčasne chceme pripomenúť tejto vláde, čo sme robili v minulosti, a najmä chceme požiadať vládu, aby predstúpila pred NR SR a povedala, čo ide robiť, aby sa slovenská poľnohospodárska, orná pôda, lesy, významné historické budovy nedostali do rúk iných štátov,“ dodal Fico.

Zákon nás nechráni

„Teraz sa nachádzame v stave, keď nás nechráni žiaden zákon. Preto chceme na tejto mimoriadnej schôdzi počuť, čo chce táto vláda robiť, aby sa naša pôda, lesy nedostávali do rúk cudzích štátov, firiem či súkromníkov. Verím, že táto schôdza bude otvorená a budeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom zamedziť tomu, aby sa naša pôda dostávala do zahraničných rúk,“ doplnil Richard Takáč (Smer-SD).

O aktivitách Maďarska na území Slovenska hovoril tento týždeň aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) po stretnutí s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.

Slovensko chce podľa neho žiadať od Maďarska transparentné prideľovanie peňazí na území Slovenska. Korčok so Szijjártóom hovoril aj o skupovaní budov v Košiciach a poľnohospodár­skej pôdy.

Korčok zdôraznil, že Slovensko požiadalo Maďarsko, aby svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, robili po vzájomnej konzultácii a dohode.

Jednou z požiadaviek podľa Korčoka bolo, aby Maďarsko vo všeobecnosti svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko alebo ich tu priamo realizuje, robilo tak, ako je to obvyklé v medzinárodných vzťahoch medzi suverénnymi krajinami. Malo by tak byť po konzultácii a so súhlasom príslušných inštitúcií Slovenskej republiky.

Priateľská spolupráca?

„Máme na toto všetko dávno vytvorené mechanizmy a komisie na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci z roku 1995,“ konštatoval Korčok.

Zároveň komentoval, že nezatvára oči ani na južnom Slovensku, kde si ako Maďari, tak aj Slováci želajú lepšiu infraštruktúru a viac financií na mnohé oblasti.

„Aj v otázke podpôr však treba rešpektovať pravidlá – máme o tom dohodu z roku 2004 v oblasti školstva a kultúry, za ktorou stojíme. Podpory musia byť transparentné a udeľovať sa len podľa dohodnutých pravidiel,“ dodal Korčok.

Ilustračné foto: archív, TASR

