Zdroj: Facebook.com/Úrad vlády Slovenskej republiky Mimoriadny PRÍHOVOR premiéra pred celým národom: K čomu vyzval Slovákov? Vo vysielaní RTVS si vypýtal slovo predseda vlády SR Eduard Heger, aby prehovoril "do duše" všetkým Slovákom. Najprv im poďakoval a potom to prišlo. 24. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

24. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska Mimoriadny PRÍHOVOR premiéra pred celým národom: K čomu vyzval Slovákov? Vo vysielaní RTVS si vypýtal slovo predseda vlády SR Eduard Heger, aby prehovoril "do duše" všetkým Slovákom. Najprv im poďakoval a potom to prišlo.

Očkovanie je v aktuálnej situácii najrýchlejšou cestou, ako nad pandémiou ochorenia COVID-19 zvíťaziť v relatívne krátkom čase. V sobotňajšom mimoriadnom príhovore v RTVS to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Slovákov zároveň požiadal, aby možnosť vakcinácie využili. „Pridajte sa aj vy k viac ako jednému miliónu ľudí – občanov Slovenskej republiky, ktorí sa už zaočkovať dali,“ vyzval Heger tých, ktorí sa na očkovanie už môžu prihlásiť, ale aj tých, na ktorých ešte len príde rad.

Spoločné úsilie

„Robíme to pre nás a je to najmä na nás a o nás,“ zdôraznil premiér. Pripomenul, že v čase, keď sa pandémia začala, túžobne sa očakávala vakcína, ktorá umožní vrátiť život do normálnych koľají.

Heger verí, že sa zopakuje obdobie, keď Slovensku pomohlo pri prvej vlne pandémie spoločné úsilie. „To bola najlepšia možná voľba v takejto náročnej dobe,“ zdôraznil predseda vlády. Je presvedčený o tom, že opäť sa podarí spoločne pandémiu zvládnuť prostredníctvom vakcinácie, a to definitívne.

Ľudom zároveň poďakoval, že vďaka nim sa situácia na Slovensku výrazne zlepšuje. „Pandémia nás naučila, že ak chceme nad ňou vyhrať, tak potrebujeme ťahať za jeden povraz," dodal.

Prihlásil sa do čakárne

Premiér zároveň v sobotu (24. 4.) na sociálnej sieti oznámil, že sa zaregistroval do čakárne na očkovanie, keďže je už otvorená aj jeho veková skupina – premiér má 44 rokov. „Chcem sa pridať k miliónu z vás a dám sa zaočkovať,“ uviedol. Na záver dodal, že verí vedcom, lekárom a teší sa na očkovanie.

Heger, podobne ako ďalší členovia vlády, už prekonal ochorenie COVID-19. Pozitívny test mu vyšiel v decembri minulého roka.

Tri slová

„Keď sa pandémia začala, mnohí z nás túžili po vakcíne, a to preto, aby sme sa opäť mohli vrátiť k bežnému životu. Teraz tu vakcínu máme, a tak sa obraciam na vás, ktorí sa už môžete prihlásiť, ale aj na vás, na ktorých už čoskoro príde rad. Pridajte sa aj vy k viac ako jednému miliónu ľudí – občanov Slovenskej republiky, ktorí sa už zaočkovať dali. Robíme to pre nás a je to najmä na nás a o nás. Očkovanie je aktuálne najlepšia voľba,“ poznamenal Heger.

„Budem preto rád, keď si na záver zapamätáme tieto tri slová: SPOLOČNE – PANDÉMIU – ZVLÁDNEME,“ zakončil premiér.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook.com/Úrad vlády Slovenskej republiky

ZAREGISTROVAL SOM SA V ČAKÁRNI NA OČKOVANIE Všetci si želáme návrat k normálnemu životu a jedinou cestou je vakcína.... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Saturday, April 24, 2021

Zdroj: Dnes24.sk/TASR