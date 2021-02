Minister zdravotníctva to povedal OTVORENE: Vystaví COVID automat športovcom stopku?

Iste si spomínate na to obdobe pandémie, kedy mali športové súťaže a športovci zakázané hrať? Ale ako to s nimi bude teraz, o tom povedal viac slov Marek Krajčí.

Zavedenie COVID automatu by nemalo znamenať stopku pre profesionálne športové ligy.

Potvrdil to minister zdravotníctva Marek Krajčí. COVID automat, ktorý v stredu schválila vláda, hovorí pri súčasnej pandemickej situácii o zákaze profesionálneho športu. Krajčí predpokladá, že nezrovnalosť vyrieši uznesenie vlády.

„Nemyslím si, že sa to stopne. Profesionálne ligy podľa mňa pôjdu ďalej. Hráči sú pretestovaní, mnohí prekonali to ochorenie, je to bez divákov, je to ich profesia, ich zamestnanie, tak ako aj iní chodia do zamestnania, tak aj títo ľudia budú chodiť do svojho zamestnania a realizovať športové činnosti,“ povedal Krajčí.