7. október 2023 Zo zahraničia Slovenka nahrala VIDEO priamo z Izreala: Sme v BUNKRI, všade počuť VÝBUCHY! Islamistické hnutie Hamas zaútočilo na Izrael. Na mieste je aj Slovenka, ktorá opísala desivé momenty.

Na izraelské územie bolo v sobotu ráno vystrelených 5-tisíc rakiet. Vyhlásil to vodca islamistického hnutia Hamas. Palestínski ozbrojenci prenikli z pásma Gazy na územie Izraela.

Krajina je vo vojne

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu obyvateľom Izraela oznámil, že krajina je vo vojne.

„Občania Izraela, sme vo vojne,“ uviedol Netanjahu vo videozázname, ktorý bol odvysielaný z vojenského veliteľstva v Tel Avive. Netanhaju dodal, že zvolal vedúcich predstaviteľov bezpečnostných systémov krajiny, nariadil rozsiahlu mobilizáciu a odvetné útoky. V Izraeli vypuklo totálne peklo.

Na mieste je aj Slovenka Diana Weinberg, ktorá žije v Tel Avive.

Mrazivé svedectvo z Izraela

Diana na sociálnej sieti Instagram zverejnila video, v ktorom informuje o aktuálnej situácii v Izraeli.

„Nachádzame sa v bunkri, práve máme ďalšiu sirénu v Tel Avive. Všetci tu čakáme,“ vraví na úvod videa Slovenka, ktorá ukázala, ako to v takom bunkri vyzerá.

„Od rána bolo vypálených možno že aj tisíc rakiet. Už približne tri a pol hodiny, štyri hodiny, od 6.30, to sú štyri hodiny, na nás pália neustále. Neustále, neustále pália všade. Prenikli dokonca aj do Izraela,“ opisuje mrazivé udalosti v krajine mladá Slovenka.

Všade zaznievajú explózie

Útočníci podľa nej stále prenikajú cez hranice a výbuchy je počuť odvšadiaľ: „Niekto im tu pravdepodobne nechal autá.“

„Na Twitteri sú strašné videá, kde proste vidno, ako takéto rodiny v bunkroch pri pohraničných územiach, ktoré sa dostali do bunkrov… Postrieľali celú rodinu,“ dodala Diana a popri natáčaní videa upokojovala syna slovami „On vie, že máme silnú armádu.“

„Boli potom ešte zábery z Nature Party, kde vlastne… Nebudem to opisovať. Kto má Twitter, môže si to nájsť. Teraz máme vlastne čakať desať minút v bunkri schovaní, dokým všetky tie rakety, tie úlomky dopadajú na zem. Tie rakety samé o sebe nie sú nebezpečné, pretože sú zničené ešte vo vzduchu. To, čo dopadá na zem, sú už len také úlomky,“ dodala s tým, že pár stoviek metrov od slovenskej ambasády zasiahli budovu. Podľa jej slov ešte takýto rozsiahly útok nezažila.

Zdroj: Instagram.com/telavivian_from_bratislava

Zdroj: Dnes24/TASR