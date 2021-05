Zdroj: TASR/Jaroslav Novák MS v HOKEJI: Slovákom fandí aj veľvyslanec! V drese sa promenáduje aj po Rige Slovenských hokejistov nemôžu na tribúne Olympijského športového centra v Rige podporiť ich fanúšikovia, hoci pár desiatok Slovákov v lotyšskej metropole žije. 21. máj 2021 han Hokej

21. máj 2021 han Hokej MS v HOKEJI: Slovákom fandí aj veľvyslanec! V drese sa promenáduje aj po Rige Slovenských hokejistov nemôžu na tribúne Olympijského športového centra v Rige podporiť ich fanúšikovia, hoci pár desiatok Slovákov v lotyšskej metropole žije.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Jedného z nich bude možné stretnúť v meste počas šampionátu v drese, na ktorý sa podpísali všetci zverenci trénera Craiga Ramsayho. Veľvyslanec SR v Lotyšsku Ladislav Babčan je veľký hokejový fanúšik a dres v týchto dňoch nosí na sebe preto, aby podporil slovenský národný tím v Lotyšsku.

Babčan je veľvyslancom SR v Rige už tri roky. Správu o organizácii MS prijal s nadšením, ktoré však neskôr utlmil zlý vývoj pandémie koronavírusu. „Najskôr sme vedeli, že MS budú okrem Lotyšska aj v Bielorusku a Slováci mali hrať v Minsku. Potom sme sa tešili, že tu budú všetky družstvá. Ale v čase, keď sa o tom rozhodlo, bola situácia s koronavírusom veľmi zlá v celom Pobaltí. Vedel som, že podľa toho ako to tu vyzeralo, bude veľmi ťažké vidieť MS naživo,“ uviedol Babčan.

Kontakt so Šatanom

Po oznámení, že sa šampionát uskutoční iba v Rige, sa Babčan skontaktoval s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja. „S pánom Šatanom komunikujeme už niekoľko mesiacov. Oznamoval som mu, aká je v Lotyšsku situácia s koronavírusom, alebo aká je možnosť, že sa na tribúny dostanú diváci. Dôležité rozhodnutia, ktoré za ten čas robila lotyšská vláda, o nich vedenie zväzu vedelo. My sme sa pripravovali na to, že sem fanúšikovia môžu prísť, ale aj naopak. Mali sme teda plán A aj plán B. V prvom prípade by niekto mohol stratiť napríklad doklady, alebo mať iné problémy, takže sme robili také opatrenia, aby sme mohli byť nápomocní,“ vysvetlil veľvyslanec.

Počas MS v roku 2018 v Kodani prijal veľvyslanec SR v Dánsku Boris Gandel celú výpravu. Rovnaký plán malo aj slovenské zastupiteľstvo v Rige. „To je bez debaty, ale toto momentálne pre pandémiu nie je možné. Takmer všetko je tu ešte stále uzavreté. Ale inak by sme sa stretli a uctili by sme si celú výpravu,“ potvrdil Babčan.

Hráva hokejbal

V diplomatických službách pôsobí od roku 2001. Najskôr v Kanade a od roku 2010 v Rige. V roku 2014 sa vrátil na Slovensko, ale v septembri 2018 ho vymenovali ako mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR pre Lotyšsko a Litvu so sídlom v Rige. Lotyšská metropola mu ponúka možnosti na jeho hobby, je totiž veľký hokejový fanúšik: „Dlhé roky hrávam po večeroch rižskú ligu. Teraz pre pandémiu už dlhé mesiace nie, ale aktívne hrávam hokej aj hokejbal. Chodievam aj na zápasy Dinama Riga v KHL, ale teraz už menej. Keď tu hrával Slovan, chodil som na každý zápas.“

V týchto dňoch svoje hokejové cítenie podporí aj dresom, ktorý nosí na sebe počas šampionátu. „Dostali sme ho od SZĽH, aby sme podporili myšlienku slovenského národného tímu v Lotyšsku, za čo im veľmi ďakujem. Je to na reprezentačné účely, keď pôjdeme po meste, aby nás vedeli ľudia identifikovať. Zostane to na veľvyslanectve ako spomienka na tento šampionát.“

Dostane sa k tímu?

Na otázku, či sa predsa len nedostane zo svojej pozície na nejaký zápas Slovákov, Babčan odpovedal: „Takzvaný papalášizmus tu neexistuje. Tu sú pravidlá, ktoré určuje Medzinárodná hokejová federácia IIHF a je to absolútne nemožné. Bubliny sú prísne. Bude zázrak, ak sa vírus nedostane medzi hráčov a organizátori si veľmi dobre uvedomujú, čo hrozí. Porušovanie akýchkoľvek pravidiel neprichádza do úvahy. My sa tam dostaneme jedine vtedy, ak sa uvoľnia opatrenia, a to ako každý iný bežný človek.“

Štyridsaťdvaročný diplomat však nie je optimista, pokiaľ ide o účasť divákov na šampionáte: „Všetko je na suverénnom rozhodnutí vlády Lotyšska a miestnych odborníkov, ktorí nepochybne budú mať na pamäti hlavne zdravie ľudí.“

Lotyši milujú hokej

Rozhodnutie o neúčasti divákov na MS nesú Lotyši veľmi ťažko, na vládu vyvíjajú tlak aj petíciou. Tá má podporiť snahu, aby sa na tribúny dostali aspoň tí fanúšikovia, ktorí sú už zaočkovaní, alebo prekonali ochorenie Covid-19. „Futbal sa tu hráva, ale zďaleka sa nedá porovnať popularita s hokejom. Hokej je ich náboženstvo, je to ich DNA. Aj keď nemajú dobré výsledky, tak ľudia stoja za tímom a je cítiť, že toto je niečo, čo vnímajú ako svoje vlastníctvo. Lotyši majú napríklad počas MS taký zvyk, že ak zvíťazia, tak pred ambasádu krajiny, ktorú zdolali, položia kvety. Vyjadrujú tým ľútosť krajine, ktorá sa nimi prehrala,“ vysvetlil pre Babčan.

Fandiť bude doma

Veľvyslanec bude zápasy Slovenska sledovať v televízii a ako s úsmevom priznal, na sebe bude mať aj podpísaný dres: „Vieme, že tím je mladý, najmladší aký kedy bol, ťažko povedať, ako dopadneme. V minulosti sme mali aj skúsenejších hráčov a nevyšlo to, tak uvidíme. Dôležité je srdce a entuziazmus, a to by sme vďaka omladenému kádru mali mať. Takže uvidíme, čo nám ukážu zápasy. Budem ich pozerať v drese, hoci ma nikto neuvidí. Ale to asi patrí k tomu.“

