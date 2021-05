Zdroj: TASR/Jakub Kotian Danko z SNS zaútočil na Pellegriniho stranu: Nazval ju homosexuálnymi jedincami! Reakcia, ktorá prišla po zverejnení volebného prieskumu. Na svedomí ju má predseda mimoparlamentnej strany SNS Andrej Danko. 20. máj 2021 han Politika

20. máj 2021 han Politika Danko z SNS zaútočil na Pellegriniho stranu: Nazval ju homosexuálnymi jedincami! Reakcia, ktorá prišla po zverejnení volebného prieskumu. Na svedomí ju má predseda mimoparlamentnej strany SNS Andrej Danko.

Najnovší prieskum agentúry AKO, v ktorom v od 13. do 17. mája odpovedalo 1 000 respondentov, ukázal, že ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v máji 2021, zvíťazila by v nich strana Hlas-SD so ziskom 22,5 percenta.

Boli by v parlamente

Na druhom mieste skončila SaS, liberálov by volilo 13,8 percenta respondentov, OĽANO skončilo tretie so ziskom 9,9 percenta. Nasleduje Smer-SD so ziskom 9,6 percenta a Progresívne Slovensko (PS), ktorému by dalo hlas 8,5 percenta oslovených v prieskume, ktorí by sa zúčastnili na voľbách. Do národnej rady by sa dostalo aj hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 7,4 percenta hlasujúcich, taktiež spojenie maďarských strán Aliancia (5,3 percenta) a KDH so ziskom rovných piatich percent hlasov.

Prepadák SNS

No, a keď si pozrieme, že Slovenská národná strana mala podľa agentúry AKO len 1,6 percenta, je jasné, čo lídra národniarov tak vytočilo. „Dnes agentúra AKO zverejnila, že Hlas -SD s Pellegrinim by mal opäť 22,5%. Prepáčte, neverím, že tento národ po vláde bláznov, by chcel vládu homosexuálnych lenivcov,“ napísal Andrej Danko na sociálnu sieť.

„Verím, že toto je len hlúpa manipulácia oligarchov a médií. Slovenský národ to, čo sa deje a dialo pochopí a verím, že voľby ukážu skutočné čísla a dôveru k stranám. Inak by som politiku nevládal robiť,“ dodal „s úctou“ Danko.

Práve tento status na Facebooku zaváňa šírením homofóbie.

Dnes agentúra AKO zverejnila, že Hlas -SD s Pellegrinim by mal opäť 22,5%. Prepáčte, neverím, že tento národ po vláde... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Thursday, May 20, 2021

