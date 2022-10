Zdroj: pixabay.com , pixabay.com , pixabay.com MÚKA nepatrí len do kuchyne: Lacno vyčistí ŠKVRNY, vráti lesk kovu a poslúži ako LEPIDLO Kto povedal, že sa s ňou musíte zvŕtať len v kuchyni? V domácnosti je múka rýchlym, lacným aj kreatívnym pomocníkom. 16. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

Múka je jednou z najpoužívanejších suchých surovín, ktorú využívame pri varení a pečení. V komore či na poličke ju máme všetci, no vedeli ste, že s ňou udržíte čistú domácnosť a pomôže vám aj pri kreatívnej tvorbe?

Už žiadne škvrny

Kto by nemal aspoň raz skúsenosť so škvrnami na oblečení, koberci, gauči alebo na iných textilných povrchoch? Na nevzhľadné mapy rôznych veľkostí a farieb je občas prikrátka i chémia a špeciálne prípravky. Skúsili ste niekedy fľaky odstrániť múkou?

„Múka, ktorá sa často používa na zahusťovanie tekutých zmesí, sa môže použiť na čistenie domácnosti. Posypte múku na čerstvé fľaky. V múke pôsobí glutenín, ktorý nasaje vlhkosť a vytvorí cesto,“ opisuje fintu portál Express. Múku môžete použiť na omáčky, džemy, nátierky, dresingy.

Ak je potrebné, zapracujte cesto pomocou špachtle či rúk. No pozor, hustú kašu pozbierajte skôr, ako sa zvyšky tekutého jedla dostanú do textilu. Povrch povysávajte a v prípade, že to vyžadujú okolnosti, zašpinené miesto dočistite vodou alebo pracím práškom.

Pre krásny lesk

Vedeli ste, že múkou dokáže obnoviť lesk kovových predmetov? Budete potrebovať 1 diel múky, 1 diel octu a 1 diel soli. Všetky suroviny zmiešajte. Vznikne hustá pasta, ktorú ihneď nanášajte na predmety zo striebra, medi či mosadze. Zmes nechajte dobre zaschnúť a následne preleštite povrch látkovou handričkou. A je to!

Ako na nehrdzavejúcu oceľ? Múka v tomto prípade nepotrebuje žiadnych pomocníkov. Zájdenú vrstvičku posypte múkou a vyleštite opäť suchou handričkou.

