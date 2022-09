Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Podprsenka pre pekné prsia: Má svoju ŽIVOTNOSŤ, kedy ju už vyhodiť do koša? Aj tento kus oblečenia sa postupne opotrebúva. Kedy by ste sa s ním mali nadobro rozlúčiť? 25. september 2022 Monika Hanigovská Magazín

Tento malý kúsok oblečenia je neoddeliteľnou súčasťou dámskeho šatníka. Už dávno nie je len pomôckou na zahalenie či zvýraznenie poprsia. Dobre padnúca podprsenka tiež modeluje a správne podporuje prsné tkanivo.

„Mnoho žien nevie, kedy je čas podprsenku vymeniť. Prídu za mnou a povedia, že ich prsia sa akosi natiahli, ale nevedia prísť na to, prečo,“ vysvetlila Josephine Manisbalco, asistentka istej predajne so spodnou bielizňou pre portál Daily Mail.

Ak si zapínate podprsenku na posledný háčik, je čas zaobstarať si novú.

Najväčšia podpora je zozadu, nie z košíčka

„Je to veľmi dôležité najmä pre ženy s väčšími prednosťami. Veľa ľudí to nevie, ale najväčšiu podporu získate zozadu – nie z košíčkov. Chrbát nesie všetku váhu, takže preto si musíte dávať pozor na to, na akom háčiku ste,“ vysvetlila asistentka butiku.

„Čím je chrbát voľnejší, tým menej budú vaše prsia podporované a tým viac začne prsné tkanivo klesať,“ upozornila zamestnankyňa butiku s dámskou spodnou bielizňou.

Ako ďalej pripomenula, nemej dôležité je sledovať, ako tkanina obopína vaše telo: „Akonáhle sa začne vlniť, dáva vám vedieť, že vaša podprsenka nenesie váhu vašich pŕs,“ povedala.

Pravidlo troch podprseniek

Pokiaľ ide o samotné remienka, akonáhle je nastavenie najtesnejšie, už nefungujú. Josephine Manisbalco preto odporúča jednoduché „pravidlo troch podprseniek.“ Aké? Jednu podprsenku máte na sebe, druhá je v zásuvke a tretia sa perie.

„Ak máte len dve, je to v poriadku, ale pravdepodobne vám tieto podprsenky nevydržia dlhšie ako šesť mesiacov,“ pripomenula.

Kedy sa s ňou rozlúčiť?

ak váš kúsok zostarol – podprsenka je opotrebovaná, háčiky sú v najtesnejšom bode spojenia alebo podprsenka nedrží na správnych miestach,

ramienka kĺžu, pás sa natiahol a nedrží,

ak podprsenka stratila pružnosť a má natiahnutú čipku,

akýkoľvek pohyb v páse, ktorý nemožno utiahnuť, je znakom toho, že je potrebné zaobstarať nový kúsok. Pás by má byť akýmsi kotviacim bodom. Musí byť pevný a držať na mieste, nesmie na chrbte meniť polohu.

Zdroj: Dnes24.sk