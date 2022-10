Zdroj: pixabay.com , pixabay.com , pixabay.com ĽADOVÉ KOCKY nepatria len do nápojov: Pomáhajú pri varení, v domácnosti aj pri užívaní liekov Malé kúsky ľadu sú využiteľné nielen v osviežujúcich drinkoch. Objavte ich ďalšie praktické vlastnosti. 8. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

Kocky ľadu sme si obľúbili najmä počas horúcich letných dní. Vedeli ste, že dokážu zjednodušiť život aj inak?

1) Ryža ako čerstvá

Najlepšie chutí čerstvo uvarená, no aj v odloženej podobe vám môže padnúť vhod. Postačí, ak pridáte do pokrmu niekoľko ľadových kociek a následne ju zohrejete. „Ľad vytvára paru, a tá sa vstrebáva späť do ryže, dodáva jej vlhkosť,“ opisuje portál Quench Essentials.

2) Polievka bez prebytočného tuku

Prekáža vám v polievke plávajúca mastnota? Skúste malý, ale účinný trik. Do kovovej naberačky vložte ľad a následne ju priložte na hladinu tekutiny. Čo sa stane? Tuk stvrdne a prilepí sa k naberačke. Potom ho stačí utrieť a postup opakovať do vyhovujúceho stavu.

Ak nemáte kovovú naberačku, postačí, ak do polievky ponoríte kocky ľadu. Molekuly tuku sa spoja a prilepia na ľad. Kocky ľadu vyberte z polievky skôr, ako sa roztopia.

3) Zbaví vás prilepenej žuvačky

Odstrániť prilepenú žuvačku tak, aby po nej neostala žiadna stopa, to je hotová veda. Ako ju dostať najlepšie z koberca, svetra či napríklad textilu? Na prilepenú žuvačku položte kocku ľadu alebo ľadové vrecko a nechajte pôsobiť.

„Akonáhle začne guma tvrdnúť, použite nôž na maslo alebo podobne menej ostrý predmet na vyzdvihnutie, a vylúpte ju. Ak zostala nejaká zvyšková guma, naneste na ňu alkohol a pomocou noža ju opatrne povyberajte,“ opisuje portál Quench Essentials.

