9. október 2022 Monika Hanigovská Magazín Hliníková fólia je TOP pomocníkom: Nabrúsi nožnice, uľahčí žehlenie a zlepší wifi signál A to nie je ešte zďaleka všetko! Kto by povedal, že vám kúsok fólie dokáže takto uľahčiť život?

Hliníková fólia sa nachádza v každej domácnosti. No možno váš prekvapí, na čo všetko ju môžete použiť.

1) Na brúsenie nožníc

Ak nožnice nestrihajú tak, ako by mali, vytiahnite fóliu. Niekoľkokrát ju preložte, aby bola hrubšia a potom do nej zastrihnite nožnicami. Päť alebo šesť prestrihnutí fólie by malo stačiť na to, aby boli nožnice opäť ostré.

2) Pre ľahšie a rýchlejšie žehlenie

Nebaví vás žehlenie alebo máte málo času? Položte pod kryt žehliacej dosky hrubšiu vrstvu hliníkovej fólie a pokračujte v žehlení. Alobal sa zahreje veľmi rýchlo. Výsledok? Tričká, nohavice či šaty či iné kúsky budú rýchlejšie vyžehlené.

3) Pre krásne strieborné šperky

Zašli vám strieborné šperky? Postačí niekoľko krokov a opäť sa budú lesknúť. Ako na to? Najprv vysteľte nádobu alobalom a položte do nej strieborné šperky. Pridajte 1 PL sódy bikarbóny a 1 PL soli a všetko to zalejte 1/2 šálkou octu a šálkou vriacej vody. Šperky vyťahujte až potom, čo roztok vyhladne. V poslednom kroku preleštite šperky handričkou.

4) Účinná drôtenka

Nemôžete nájsť drôtenku na riad alebo vám akosi tá vaša na pripálené hrnce nefunguje? Ak ste skúšali všetko, skúste pokrčiť hliníkovú fóliu do guličky a pustite sa do drhnutia. Pôjde to raz-dva!

Zdroj: Dnes24.sk